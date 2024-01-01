بدائل - Hololink

UniteAR

unitear.com

توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وص...