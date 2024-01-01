بدائل - Hololink
ROAR
theroar.io
يعد ROAR Editor الأداة الأفضل في فئتها لإنشاء تجربة الواقع المعزز عالية الجودة الخاصة بك ببضع نقرات فقط. وهي مصممة للمستخدمين غير التقنيين. سواء كنت في حاجة إليها للاستخدام الشخصي أو للأعمال، سيوفر لك ROAR مجموعة كاملة من ميزات الواقع المعزز التي ستساعدك على اختبار تجربة مستخدم غامرة تمامًا وتشغيلها...
UniteAR
unitear.com
توفر منصة SaaS للواقع المعزز المبتكرة بدون تشفير، UniteAR حلًا متطورًا للواقع المعزز (AR) لا يتطلب أي مهارات برمجية، مما يجعل إنشاء الواقع المعزز في متناول الجميع. مع UniteAR، يمكن للمستخدمين صياغة تجارب الواقع المعزز الجذابة التي تعمل بسلاسة على كل من تطبيقات الواقع المعزز ومنصات WebAR، مما يوفر وص...
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wi...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR عبارة عن منصة سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز ومشاركتها ببضع نقرات فقط وتساعد على تسريع عملية التطوير وتبسيطها بشكل كبير. تتوفر جميع التجارب التي تم إجراؤها باستخدام MyWebAR في متصفح الويب ولا تتطلب من المستهلكين تنزيل أي تطبيقات على هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية لعرض ال...
Blippbuilder
blippar.com
الطريقة البسيطة والقوية لإنشاء الواقع المعزز هي باستخدام Blippbuilder. تتميز أداة التصميم بسهولة التعلم، وتتيح لك إضافة طبقة من التفاعل إلى موادك المطبوعة، أي شيء بدءًا من الملصق أو الإعلان المطبوع أو حامل الأحداث أو الكتاب. اجعلها تنبض بالحياة باستخدام الرسوم المتحركة أو الألعاب أو النماذج ثلاثية ا...
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...