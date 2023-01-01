بدائل - hide.me Password Generator
LastPass
lastpass.com
LastPass هو مدير كلمات مرور مجاني يقوم بتخزين كلمات المرور المشفرة عبر الإنترنت. يأتي الإصدار القياسي من LastPass مزودًا بواجهة ويب، ولكنه يتضمن أيضًا مكونات إضافية لمتصفحات الويب المختلفة وتطبيقات للعديد من الهواتف الذكية. ويتضمن أيضًا دعمًا للعلامات المرجعية. استحوذت شركة LogMeIn, Inc. على LastPas...
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden هي خدمة مجانية ومفتوحة المصدر لإدارة كلمات المرور تقوم بتخزين المعلومات الحساسة مثل بيانات اعتماد موقع الويب في قبو مشفر. توفر منصة Bitwarden مجموعة متنوعة من تطبيقات العميل بما في ذلك واجهة الويب وتطبيقات سطح المكتب وملحقات المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول وCLI. تقدم Bitwarden خدمة مستضافة...
1Password
1password.com
1Password هو مدير كلمات مرور تم تطويره بواسطة شركة AgileBits Inc. وهو يوفر مكانًا للمستخدمين لتخزين كلمات المرور المختلفة وتراخيص البرامج والمعلومات الحساسة الأخرى في قبو افتراضي مقفل بكلمة مرور رئيسية محمية بواسطة PBKDF2. افتراضيًا، يتم تخزين هذا المخزن المشفر على خوادم الشركة مقابل رسوم شهرية.
Google Password Manager
passwords.google
إدارة كلمات المرور المحفوظة في Android أو Chrome. ويتم تخزينها بشكل آمن في حساب Google الخاص بك وهي متاحة عبر جميع أجهزتك.
Dashlane
dashlane.com
Dashlane هو مدير كلمات مرور قائم على الاشتراك عبر الأنظمة الأساسية وتطبيق محفظة رقمية متوفر على أنظمة التشغيل macOS وWindows وiOS وAndroid. يستخدم Dashlane نموذج تسعير Freemium الذي يتضمن كلاً من الطبقة المجانية والاشتراك المميز.
NordPass
nordpass.com
NordPass هو مدير كلمات مرور خاص تم إطلاقه في عام 2019. ويهدف إلى مساعدة مستخدميه على تنظيم كلمات المرور الخاصة بهم وتأمين الملاحظات، والاحتفاظ بها في مكان واحد - قبو كلمات مرور مشفر. تأتي هذه الخدمة في كلا الإصدارين المجاني والمتميز، على الرغم من أن الإصدار المجاني يفتقر إلى الكثير من الوظائف المدفو...
Password Generator
passwordsgenerator.net
مولد كلمات مرور قوي لإنشاء كلمات مرور آمنة من المستحيل اختراقها على جهازك دون إرسالها عبر الإنترنت، وتعلم أكثر من 30 حيلة للحفاظ على أمان كلمات المرور والحسابات والمستندات الخاصة بك.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو مدير كلمات المرور الشخصية والتجارية الأعلى تقييمًا للحماية من اختراقات البيانات المتعلقة بكلمات المرور والتهديدات الإلكترونية. جرب مجانًا الآن!
Password Crypt
pcrypt.com
الأمان عالي التقنية الخاص بك لا فائدة منه إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة. يقوم برنامج "Password Crypt" بحماية كلمات المرور الخاصة بك باستخدام أعلى معايير التشفير بينما يوفر لك نظرة عامة كاملة والتحكم وأمن كلمة المرور.
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
مولد كلمات مرور قوي لإنشاء كلمات مرور آمنة من المستحيل اختراقها على جهازك دون إرسالها عبر الإنترنت، وتعلم أكثر من 40 حيلة للحفاظ على أمان كلمات المرور والحسابات والمستندات الخاصة بك.
Avira Password Manager
avira.com
Avira Password Manager ✓ ينشئ ويخزن كلمات مرور آمنة ✓ يقوم بتسجيل دخولك تلقائيًا إذا كنت تريد ►اكتشف الآن!
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb هو مدير كلمات مرور مجاني ومفتوح المصدر ومتوافق مع KeePass، وهو متاح كإصدار ويب وتطبيقات لسطح المكتب. تنسيق الملف الأساسي هو KDBX (ملف قاعدة بيانات KeePass).
Passpack
passpack.com
مدير كلمات المرور للفريق، ميزات قوية لإدارة كلمات المرور، نموذج "معرفة صفرية" آمن للغاية، أفضل قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أهمية إدارة كلمات المرور الجماعية للشركات، يعد الوصول المشترك الآمن إلى المشاريع والبيانات والتطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لتمكين التعاون، خاصة بين الشركات. أعضاء الفريق...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – التخزين السحابي الآمن ومدير كلمات المرور للشركات. أقصى قدر من الحماية - تخزين المستندات وتحريرها ومشاركتها بشكل آمن.
Clipperz
clipperz.is
مدير كلمات المرور عبر الإنترنت والخزينة الرقمية التي لا تعرف شيئًا عنك وعن بياناتك. يتم تشفير كل ما ترسله بواسطة متصفحك قبل أن يتم...