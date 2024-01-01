بدائل - HeyOrca

X Pro

pro.twitter.com

X PRO، المعروف سابقًا باسم TweetDeck، هو تطبيق لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي لإدارة حسابات X (Twitter سابقًا). كان TweetDeck في الأصل تطبيقًا مستقلاً، ثم استحوذت عليه شركة Twitter Inc. وتم دمجه في واجهة Twitter. وهو مشابه لتطبيق "Dashboard App" الخاص بتويتر والذي تم إيقافه في عام 2016. مثل تط...