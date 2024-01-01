بدائل - Help Lightning
Zoho Lens
zoho.com
المساعدة التفاعلية عن بعد باستخدام الواقع المعزز. قم بإلقاء نظرة على المشاكل في المعدات - بدءًا من آلات المصانع إلى الخوادم - في أي لحظة، مباشرة من مكتبك، من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بالمستخدم في الموقع البعيد.
Augmentir
augmentir.com
الرقمنة الذكية تقود التميز التشغيلي يعد حل العمال المتصلين من Augmentir هو الحل الرائد المعترف به في تكنولوجيا عمليات الخطوط الأمامية. تأهيل العمال بشكل أسرع، وتقليل الوقت اللازم للإنتاجية، وتمكين إعادة المهارات المستهدفة وتحسين المهارات، ودعم العمال بالتوجيه الرقمي بناءً على الاحتياجات الفردية.
CareAR
carear.com
باستخدام CareAR، يمكنك تحقيق حل أسرع للمشكلات وتقليل عمليات الإرسال وتحسين درجات رضا العملاء. توفر منصة إدارة تجربة الخدمة (SXM) الخاصة بنا دعم الواقع المعزز عن بعد وتعليمات التوجيه الذاتي للعملاء وفرق إدارة الخدمة، مما يعزز تجربة العملاء والموظفين والموظفين الميدانيين بشكل كبير. الفوائد: • وقت أسرع...
Ajna Lens
ajnalens.com
مساعدة الجميع على الإبداع والتوزيع والنمو في XR باستخدام AjnaVidya. تعلم مهارات الصناعة في دقائق. قم بإنشاء تجارب XR باستخدام الأدوات والموارد المتطورة، ثم قم بنشرها وتوزيعها على AjnaVidya. قم بالوصول إلى التحليلات الخاصة بالمحتوى الخاص بك وحقق النمو بلا حدود.
SimX
simxvr.com
يستبدل برنامج SimX عارضات المحاكاة المادية الخاصة بك بمريض افتراضي ثلاثي الأبعاد قابل للتخصيص وعالي الدقة ويمكن عرضه في أي مكان.
Viewabo
viewabo.com
يسمح Viewabo لوكلاء الدعم بإرسال رابط للوصول إلى كاميرات هواتف العملاء لمعرفة ما يرونه دون مطالبة العملاء بتثبيت التطبيق. من خلال تمكين الشركات من رؤية الأشياء بالطريقة التي يراها عملاؤها، تعمل Viewabo على تمكين فرق خدمة العملاء من خلال تقديم تشخيص أكثر بساطة وعملية حل المشكلات. يؤدي ذلك إلى تقليل ا...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Oculavis
oculavis.de
تم تصميم oculavis SHARE للارتقاء بدعم العملاء لمصنعي الآلات إلى المستوى التالي. توقف عن السفر حول العالم من أجل الخدمة. قم بتوفير وثائق الآلة عبر الواقع المعزز للمستخدمين النهائيين لديك أو تواصل مباشرة مع وجهة نظر عملائك وحل المشكلات عن بعد.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي ال...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie هي أداة مساعدة مرئية عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) ونموذج اللغات الكبيرة (L.L.M.). إنه يمكّن الخبراء من التعاون عالميًا مع الفنيين أو العملاء للمساعدة والتوجيه بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية للواقع المعزز على الفيديو المباشر لحل المشكلات الفنية المعقدة عن بُعد. تس...
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...
SightCall
sightcall.com
SightCall هي المنصة السحابية الرائدة للفيديو المدعومة بالواقع المعزز على مستوى العالم، حيث تقدم تفاعلات مباشرة عن بعد بين الشركات والعملاء في كل قارة حول العالم. في عالم متصل يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، تتمتع الشركات التي تستفيد من SightCall بالقدرة على رؤية ما يراه عملاؤها وتوجيههم عن بُعد. مع ...
Streem
streem.com
StreemCore® هي أداة مساعدة مرئية عن بعد على مستوى المؤسسات تستخدم إمكانات الواقع المعزز (AR) المبتكرة. ومن خلال إضافة أداة تعاون فيديو تفاعلية لا يمكن تنزيلها، يمكن للشركات أن ترى وتحل بسرعة عن بعد - مما يؤدي إلى تسريع التشخيص ودعم أوقات الحل. باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو SDK الخاصة بـ ...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link هي أداة احترافية للتواصل عن بعد مع العملاء. يمكنك توفير المال والوقت، ونقل معرفتك إلى الجيل القادم من الفنيين.