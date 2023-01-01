بدائل - HBO GO Taiwan
Netflix
netflix.com
شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية على Netflix عبر الإنترنت أو قم بالبث مباشرة على التلفزيون الذكي ووحدة التحكم في الألعاب والكمبيوتر الشخصي وMac والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والمزيد.
HiTV
gohitv.com
شاهد أحدث المسلسلات الكورية مجانًا عبر الإنترنت مع ترجمة باللغة الإنجليزية بدقة عالية. شاهد أسرع الأعمال الدرامية الكورية المحدثة على الشبكة بأكملها. يتم دعم أجهزة متعددة. استمتع بأفضل تجربة مشاهدة على HiTV.
Loklok
loklok.com
Loklok عبارة عن منصة متكاملة لبث الفيديو لتتمكن من مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام والرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم! مع مجموعة واسعة من الأفلام الحصرية، يمكنك اختيار ترجمات متعددة اللغات وبجودة صورة فائقة الدقة 4K، ويتم إصدار أفلام جديدة مشهورة كل يوم! - loklok
Disney+
disneyplus.com
ابق على اطلاع دائم بآخر أخبار Disney+: وجهة البث النهائية للأفلام والعروض من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic.
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - شاهد برامجك التلفزيونية المفضلة، والأفلام، والأطفال، ومقاطع الفيديو الموسيقية - الهندية، التاميلية، البنغالية، الكانادية، الماراثية، البهوجبرية مع الألوان، Sony، Zee، MTV، Disney بدقة عالية.
Amazon Prime Video
primevideo.com
استمتع بمنتجات Amazon الأصلية الحصرية بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. شاهد في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ تجربتك المجانية.
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll، Inc. هي شركة توزيع وناشر وترخيص أمريكية تركز على بث الرسوم المتحركة والمانجا والدوراما. تأسست قناة التوزيع وبرنامج الشراكة في Crunchyroll في عام 2006 على يد مجموعة من خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهي تقدم المحتوى إلى 70 مليون مستخدم مسجل حول العالم. Crunchyroll هي شركة تابعة لشركة ...
MX Player
mxplayer.in
تعد MX Player واحدة من أفضل منصات OTT في الهند، وهي خدمة بث فيديو مجانية يمكنك الاستمتاع بها على الكمبيوتر المحمول والتلفزيون والهاتف المحمول والأجهزة الذكية الأخرى.
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar هي أكبر منصة بث متميزة في الهند مع أكثر من 100000 ساعة من الدراما والأفلام بـ 17 لغة، وتغطية لكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV عبارة عن منصة تدفق Freemium هندية مملوكة لشركة Sony Pictures Networks India. تم تقديم SonyLIV في عام 2013 كأول خدمة OTT في الهند. باعتبارها خدمة بث، فهي تحمل محتوى من شبكاتها المحلية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمباريات الرياضية الحية والبرمجة الأصلية، كما تعرض أيضًا محتوى م...
Hulu
hulu.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت. يمكنك بث حلقات تلفزيونية من South Park وEmpire وSNL وModern Family والأفلام الشهيرة على أجهزتك المفضلة. ابدأ تجربتك المجانية الآن. إلغاء في أي وقت.
HBO Max
hbomax.com
رحب بـ HBO Max، منصة البث التي تجمع جميع أفلام HBO مع المزيد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك، بالإضافة إلى Max Originals الجديدة.
Showmax
showmax.com
Showmax عبارة عن خدمة اشتراك فيديو حسب الطلب عبر الإنترنت تم إطلاقها في جنوب إفريقيا في 19 أغسطس 2015. تستخدم Showmax إستراتيجية الترجمة للتغلب على منافسي الفيديو حسب الطلب مع التركيز على المحتوى المحلي والشراكات مع شركات الاتصالات المتنقلة.
Peacock TV
peacocktv.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت مع Peacock. قم ببث العروض والأفلام المميزة وأصول Peacock الأصلية الحصرية والأخبار المباشرة والرياضة والمزيد.
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا تقدم أفلامًا ومسلسلات حصرية. SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا وهي الموطن الجديد للترفيه الرائج. كتالوج فريد مليء بالمحتوى المثير والجذاب، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والأفلام الجديدة والحصرية، وترفيه الأطفال والعائلة، وقصص واقعية وأفلام وثائقية، بالإضافة ...
Rakuten Viki
viki.com
شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام الآسيوية عبر الإنترنت مجانًا! الدراما الكورية، والدراما الصينية، والدراما التايوانية، والدراما اليابانية، وأخبار وأحداث Kpop وKdrama من إنتاج Soompi، والإنتاجات الأصلية - مترجمة إلى الإنجليزية ولغات أخرى.
Tubi
tubitv.com
شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية عبر الإنترنت بدقة عالية على أي جهاز. Tubi - بث الأفلام والتلفزيون مجانًا.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+ هي خدمة بث اشتراك أمريكية تملكها وتديرها شركة Apple Inc. تم إطلاقها في 1 نوفمبر 2019، وهي تقدم مجموعة مختارة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأصلية التي تسمى Apple Originals.
iQIYI
iq.com
iQiyi (爱奇艺، 愛奇藝) هو الموقع الإلكتروني الرائد عالميًا لبث الأفلام والفيديو، ويقدم خدمات OTT بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام والعروض والرسوم المتحركة والمحتويات الأخرى عالية الجودة. يتيح لك المحتوى والخدمات الممتازة لدينا مشاهدة محتوى قلبك، في أي وقت وفي أي مكان.
Max
max.com
Max هو الشخص الذي يجب مشاهدته على HBO والمسلسلات الناجحة والأفلام والواقع وغير ذلك الكثير. كل شيء هنا. سلسلة مميزة وأفلام حائزة على جوائز وأعمال أصلية جديدة ومفضلات عائلية، تعرض عوالم Harry Potter وDC Universe وHBO. اكتشف أفضل وسائل الترفيه لكل مزاج. نقدم لكم ماكس – الشخص الذي يستحق المشاهدة.
FPT Play
fptplay.vn
شاهد عدد غير محدود من الأفلام المميزة الخاصة، والأفلام الجديدة والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت التي يتم تحديثها باستمرار، وVTV، والرياضة على مدار 24 ساعة في أي وقت وفي أي مكان.
HBO GO Philippines
hbogoasia.ph
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
Hulu Japan
hulu.jp
Hulu عرض غير محدود للمسلسلات الدرامية والأفلام والأنمي الشهيرة وما إلى ذلك | Hulu هي خدمة توزيع فيديو عبر الإنترنت تتيح لك الاستمتاع بأكثر من 100000 فيلم ودراما وأنيمي وعروض متنوعة. يمكنك المشاهدة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو التلفزيون أو الكمبيوتر وما إلى ذلك المتصل بالإنترنت.
HBO GO Thailand
hbogo.co.th
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
HBO GO Indonesia
hbogoasia.id
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
HBO GO Malaysia
hbogoasia.my
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
HBO GO Hong Kong
hbogoasia.hk
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
HBO GO Singapore
hbogoasia.sg
HBO Go عبارة عن خدمة بث فيديو دولية في كل مكان عند الطلب تقدمها شبكة الكابلات الأمريكية المتميزة HBO للعملاء خارج الولايات المتحدة.
Addatimes
addatimes.com
Addatimes هي البوابة الإلكترونية الأولى من نوعها باللغة البنغالية والتي تقدم لك ترفيهًا فوارًا وذكيًا وأصليًا بنسبة 100٪. ستلبي هذه البوابة احتياجات جمهور المتحدثين باللغة البنغالية البالغ عددهم 300 مليون شخص على مستوى العالم. هذا تطبيق ترفيهي سهل الاستخدام سيبث مجموعة متنوعة من العروض البنغالية ب...