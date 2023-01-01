بدائل - HBO GO Hong Kong

Crunchyroll

crunchyroll.com

Crunchyroll، Inc. هي شركة توزيع وناشر وترخيص أمريكية تركز على بث الرسوم المتحركة والمانجا والدوراما. تأسست قناة التوزيع وبرنامج الشراكة في Crunchyroll في عام 2006 على يد مجموعة من خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهي تقدم المحتوى إلى 70 مليون مستخدم مسجل حول العالم. Crunchyroll هي شركة تابعة لشركة ...