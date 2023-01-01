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حل الأمن السيبراني الشامل للخدمات المالية. تم تصميمه لتلبية متطلبات GLBA وFTC Safeguards وIRS Tax Preparation وNew York DFS وغيرها من متطلبات أمان الصناعة المالية. يزيل Havoc Shield بسرعة الخوف والمخاطر الناجمة عن نقص برنامج الأمن السيبراني من خلال توفير خطة متوافقة مع الصناعة وتوجيهات الخبراء وأدوات الأمان الاحترافية في منصة واحدة شاملة.

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