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Havoc Shield

Havoc Shield

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الموقع الإلكتروني: havocshield.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Havoc Shield على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل الأمن السيبراني الشامل للخدمات المالية. تم تصميمه لتلبية متطلبات GLBA وFTC Safeguards وIRS Tax Preparation وNew York DFS وغيرها من متطلبات أمان الصناعة المالية. يزيل Havoc Shield بسرعة الخوف والمخاطر الناجمة عن نقص برنامج الأمن السيبراني من خلال توفير خطة متوافقة مع الصناعة وتوجيهات الخبراء وأدوات الأمان الاحترافية في منصة واحدة شاملة.

الموقع الإلكتروني: havocshield.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Havoc Shield. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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