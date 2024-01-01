happyml

happyml

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الموقع الإلكتروني: happyml.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من happyml على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Happyml هو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لك باستخدام أوامر صوتية أو نصية بسيطة للتحكم بسهولة في تطبيقاتك البرمجية لإكمال المهام نيابةً عنك. كلما زاد عدد التطبيقات البرمجية التي تتصل بها، أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي لديك أكثر قوة. HappyML هي أداة ذكاء اصطناعي تمكنك من إطلاق روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المدربة على مختلف الملفات ومواقع الويب في غضون 5 دقائق فقط. تم إنشاء روبوتات الدردشة هذه باستخدام نماذج لغة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يوفر إمكانات محادثة متطورة. باستخدام HappyML، يمكنك بسهولة توصيل واجهات برمجة التطبيقات والملفات ومواقع الويب ونشر روبوتات الدردشة على منصات مثل Slack وShopify والمراسلين ومواقع الويب. توفر الأداة تجربة سلسة دون الحاجة إلى البرمجة أو الإعدادات المعقدة. الانضمام إلى HappyML مجاني ولا يتطلب بطاقة ائتمان. ما عليك سوى الاشتراك باستخدام حساب Google الخاص بك أو إنشاء حساب جديد للبدء.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: happyml.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ happyml. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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