بدائل - GrowthBook

ABlyft

ablyft.com

ABlyft عبارة عن منصة اختبار A/B مصممة للمطورين. تم تصميم الوظائف خصيصًا للمستخدمين والوكالات ذوي الخبرة - بسرعة صاروخية ومرونة فائقة. إذا كنت معتادًا على إجراء اختبار A/B في JavaScript وCSS، فهذه هي أداتك! يعرف أي شخص تعامل بالفعل مع تجارب الويب أنه لا يمكن إنشاء معظم التجارب ذات الصلة باستخدام