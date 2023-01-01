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بدائل - GreenSign

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...

DocHub

DocHub

dochub.com

قم بتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت، واطلب التوقيعات الإلكترونية، وأرسل قوالب PDF قابلة لإعادة الاستخدام. إنه محرر PDF في متصفحك ويتكامل مع Google وGmail. قم بالتسجيل على الفور ومجانا.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

الحصول على المستندات والنماذج الموقعة. بسهولة. بشكل آمن. في أى مكان. مكان واحد لجميع أعمال PDF والتوقيع الإلكتروني الخاصة بك. لقد حصل عليه أكروبات. قم بتحويل سير عملك وتسريعه باستخدام Acrobat Sign — حل التوقيع الإلكتروني المفضل لدى Microsoft وأداة التوقيع الإلكتروني الوحيدة التي تتضمن أيضًا قوة Ad...

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

قم بتوقيع مستندات العمل رقميًا عبر الإنترنت بأمان وموثوقية كاملتين باستخدام برنامج التوقيع الإلكتروني من Zoho. قم بأتمتة معاملاتك من خلال سير عمل مستند التوقيع الإلكتروني البسيط. يتكامل Zoho Sign بسهولة مع تطبيقات Zoho، بما في ذلك Zoho CRM وZoho People وZoho Recruit وZoho Forms وتطبيقات الجهات الخار...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

يعد Dropbox Sign (المعروف سابقًا باسم Dropbox Sign) أسهل طريقة لإرسال واستقبال وإدارة التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا. جربها مجانا!

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy هو حل قائم على السحابة لتوقيع المستندات وتعبئتها إلكترونيًا أو الحصول على المستندات الموقعة من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. تتوافق التوقيعات التي تم إجراؤها باستخدام SignEasy مع قانون ESIGN بالإضافة إلى eIDAS والتوجيه الأوروبي (EC/1999/93).

Formstack

Formstack

formstack.com

قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

قم بتحميل مستند الآن وقم بتسجيله بشكل قانوني خلال دقائق. Signaturely هو برنامج توقيع إلكتروني مجاني يجعل التوقيعات بسيطة للغاية.

signNow

signNow

signnow.com

التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك. قم بإنشاء وتوسيع نطاق سير عمل التوقيع الإلكتروني باستخدام SignNow، وهو جزء من airSlate Business Cloud. قم بالتوقيع على المستندات وإرسالها للتوقيع وإنشاء الاتفاقيات والتفاوض بشأن العقود وقبول المدفوعات وأتمتة العمليات التجارية.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

تقدم Sertifi الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإغلاق الأعمال، بدءًا من التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا وحتى التقاط الدفع الآمن عبر الإنترنت والتقاط آمن لترخيص بطاقة الائتمان عبر الإنترنت. تثق آلاف الشركات حول العالم في Sertifi لإتمام أعمالها بشكل أسرع، وتحديد الإيرادات بسرعة، وتعزيز الأمان والامت...

Eversign

Eversign

eversign.com

التوقيعات الإلكترونية الملزمة قانونًا في العمل أو المنزل أو أثناء التنقل. الموافقة على المستندات وتسليمها وتوقيعها بشكل آمن عبر الإنترنت.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت باستخدام DottedSign على الويب وأجهزة iOS وAndroid بطريقة قابلة للتنفيذ قانونيًا. احصل على توقيعك الإلكتروني الأول اليوم!

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro هي شركة SaaS رائدة عالميًا في برامج PDF وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية. يتضمن النظام الأساسي للإنتاجية من Nitro أدوات PDF قوية، وسير عمل رقمي، وقدرات التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الآمنة للغاية. يقيس منتجها الرائد في مجال ذكاء الأعمال والتحليلات عائد الاستثمار ويقيس جهود الاستد...

Skribble

Skribble

skribble.com

قم بالتوقيع إلكترونيًا باستخدام Skribble. صالحة قانونيًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استضافتها بشكل آمن في سويسرا.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly هو حل التوقيع الإلكتروني الرائد في السوق، مما يسمح بالتوقيع السهل والفعال والآمن للمستندات الإلكترونية. يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز، حيث تقوم الشركات من جميع الأحجام والصناعات باستبدال أساليب التوقيع اليدوية الورقية بتوقيعات Esignly الإلكترونية.

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

قم بالتوقيع بنفسك أو قم بتوقيع المستندات. سهلة وآمنة وملزمة قانونا ومجانية.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

يساعد MyDocSafe على تأمين وأتمتة اتصالات العملاء وتوقيع المستندات وتبادلها وتحسين الامتثال. نحن نقوم بتأمين المستندات وأتمتة تدفقات المستندات. بدءًا من التوقيع الإلكتروني القوي ومرورًا بمحرك النماذج الإلكترونية المرن ووصولاً إلى بوابات العملاء القابلة للتكوين، فإننا نساعد المؤسسات على تبسيط العمليا...

Concord

Concord

concordnow.com

يعد Concord أبسط نظام أساسي لإدارة العقود للتعاون في الاتفاقيات وإدارتها وتوقيعها وتخزينها.

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign هو الحل لجميع مشاكلك عندما يتعلق الأمر بالمستندات والتحقق من التوقيع الإلكتروني. تستخدم VeriDoc Sign تقنية التحقق الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها VeriDoc Global على مر السنين. وهو يوفر حلول التوقيع الإلكتروني المضمونة بواسطة blockchain للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تقدم VeriDoc ...

Encyro

Encyro

encyro.com

يتيح لك Encyro إرسال ملفات آمنة إلى أي عنوان بريد إلكتروني. توقف عن إضاعة الوقت في دعوة العملاء أو إعداد المجلدات المشتركة أو تكوين الأذونات. تلقي الرسائل والملفات الآمنة من العملاء دون مطالبتهم بتسجيل الدخول. Encyro هو موفر التوقيع الإلكتروني الوحيد الذي يتيح لك رسم توقيعك على الهاتف أثناء مراجعة ا...

Signable

Signable

signable.co.uk

يساعدك برنامج التوقيع الإلكتروني الخاص بـ Signable على إرسال مستندات ملزمة قانونًا وآمنة عبر الإنترنت في ثوانٍ. ابدأ بالتوقيعات الإلكترونية اليوم!

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

يتم استخدام Foxit من قبل أكثر من 650 مليون مستخدم وتم بيعه لأكثر من 425000 عميل، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات العالمية، الموجودة في أكثر من 200 دولة حول العالم. Foxit eSign هي خدمة توقيع إلكتروني ملزمة قانونًا لإعداد وجمع المستندات الموقعة المهمة. فهو يوفر حلاً كاملاً للتوقيع الإل...

Contractify

Contractify

contractify.io

برنامج إدارة العقود للتوقيع الإلكتروني وإدارة وأتمتة جميع العقود الخاصة بك عبر الإنترنت. يمكّن Contractify الفرق من التعاون عبر الإنترنت.

RSign

RSign

rsign.com

سهل للموقعين يعني مرسلين سعداء. يقوم RSign eSign بتحويل المستندات والنماذج إلى تجارب توقيع إلكتروني موجهة وأنيقة.

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (Docsketch سابقًا). اجعل من السهل جدًا التوقيع على مستنداتك بحيث يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت اللازم للتنفيذ إلى النصف. SignWell هي أداة توقيع إلكتروني للتوقيعات الملزمة قانونًا وتوقيع المستندات بشكل أسرع.

EZsign

EZsign

ezsign.ca

جرب eZsign مجانًا. خطط تسعير مرنة. أمان من الدرجة الأولى. مصممة للشركات الكندية.

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

قم بتبسيط إدارة العقود وتعزيز الأمان وتحسين سير العمل باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني وتتبع المستندات من Zoop Sign. ابدأ تجربتك المجانية الآن

Signulu

Signulu

signulu.com

Signulu هو برنامج توقيع إلكتروني يعمل على تبسيط عملية توقيع المستندات للشركات بجميع أحجامها. سهلة وآمنة وقانونية.

SIGN.PLUS

SIGN.PLUS

sign.plus

SIGN.PLUS هو حل للتوقيع الإلكتروني مصمم لجعل سير العمل أسرع. إنه سهل الاستخدام وآمن وموثوق به عبر منصات مختلفة.

KONSIGN

KONSIGN

konsign.com

KONSIGN هو برنامج توقيع إلكتروني رائد يعمل على تبسيط عمليات توقيع المستندات من خلال حله السريع والآمن وسهل الاستخدام. استمتع بتجربة الراحة التي توفرها KONSIGN من خلال الاشتراك في النسخة التجريبية المجانية اليوم. بالإضافة إلى التوقيعات الإلكترونية، توفر KONSIGN إمكانات متقدمة لإدارة المستندات وتكاملً...

inSign

inSign

getinsign.com

برنامج التوقيع الإلكتروني يجعل توقيع المستندات سريعًا وسهلاً. يدعم inSign التوقيعات الإلكترونية المتقدمة (AES) والتوقيعات الإلكترونية المؤهلة (QES) وفقًا لـ eIDAS وZertES. التوقيع آمن وقابل للإثبات من الناحية القانونية. يمكن التوقيع في المتصفح أو عبر التطبيق - لا يلزم التثبيت. الميزات الشائعة الأخرى...

GoodSign

GoodSign

goodsign.io

الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عمل...

OKdokument

OKdokument

okdokument.com

أسرع توقيع إلكتروني للشركات والمستقلين قم بتوقيع المستندات عبر الإنترنت، ودمج التوقيعات الإلكترونية، ورقمنة جدول أعمالك الورقي، واطلب التوقيعات من عملائك وشركائك عن بعد.

Mekorma

Mekorma

mekorma.com

هل سئمت من تلك الكومة الكبيرة من الشيكات التي تنتظر مراجعتها وتوقيعها كل أسبوع؟ وفر على نفسك الوقت والجهد مع توقيعات Mekorma الإلكترونية. قم بمراجعة المدفوعات وصور الفواتير الرقمية داخل نظام Acumatica Cloud ERP الخاص بك. بنقرة زر واحدة، يمكنك الموافقة على ما هو جاهز للإصدار - ستتم طباعة الشيكات بالت...

FuseSign

FuseSign

fusesign.com

أداة التوقيع الرقمي ميسورة التكلفة وآمنة وسهلة الاستخدام. تم تصميم FuseSign خصيصًا لصناعة الخدمات الاحترافية. أرسل المستندات لتوقيعها واستعادتها خلال دقائق، وليس أيام. إنها ملزمة قانونًا ويمكن استخدامها لمجموعة واسعة من المستندات. جرّب FuseSign مجانًا لمدة 14 يومًا واكتشف لماذا تعتبر FuseSign أداة ا...

Dedoco

Dedoco

dedoco.com

اكتشف مجموعة Dedoco من تطبيقات المؤسسات الموثوقة بدءًا من التوقيع الرقمي وتوقيع الفيديو وحتى النماذج والشهادات وبيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها بواسطة blockchain.

ZorroSign

ZorroSign

zorrosign.com

إن أمان عملك على المحك حرفيًا. عندما يكون الأمان أمرًا بالغ الأهمية للمهام، فإن عملك يحتاج إلى توقيعات ومعاملات ووثائق رقمية آمنة. تم بناء حل كامل واحد فقط على تقنية blockchain - مع ZorroSign يمكنك حظره

WeSign

WeSign

wesign.com

أنواع التوقيع الإلكتروني الأخرى التي تعتبر صالحة وبصرف النظر عن التوقيع الرقمي والتوقيع الإلكتروني، هناك أنواع أخرى من التوقيع الإلكتروني التي أصبحت مقبولة على نطاق واسع.

Signmee

Signmee

signmee.com

نماذج الاتفاقية عبر الإنترنت لتسجيل الخروج بشكل أسرع منشئ النماذج عبر الإنترنت، ومرسل البريد، والتوقيع الإلكتروني مع صندوق بريد للجميع

Autenti

Autenti

autenti.com

التوقيع الإلكتروني Autenti هو توقيع إلكتروني آمن للشركات. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال توقيع العقود والمستندات الأخرى عبر الإنترنت على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

Mekari Sign

Mekari Sign

mekarisign.com

أنجز الصفقات بشكل أسرع باستخدام برنامج توقيع العقود الآمن والمتكامل صياغة العقود وإرسالها وتوقيعها في منصة واحدة موحدة. أكمل جميع الاتفاقيات بشكل أسرع وأكثر أمانًا باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد وeMeterai الرسمي الخاص بشركة Peruri.

DrySign

DrySign

drysign.exelatech.com

انتقل إلى مستقبل آمن ومستدام مع التوقيعات الرقمية DrySign يمكّنك حل التوقيع الرقمي عبر الإنترنت من DrySign أنت وعملائك من تحميل المستندات وتوقيعها ومشاركتها وأرشفتها من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.

Workiro

Workiro

workiro.com

تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.

SignFree

SignFree

signfree.io

يعد SignFree هو الحل الأمثل للتوقيع الإلكتروني، وهو مصمم لتوقيع المستندات بسرعة وأمان. باستخدام SignFree، يمكنك توقيع عدد غير محدود من المستندات في أقل من 30 ثانية، وكل ذلك مجانًا. قل وداعًا للنفايات الورقية واعتمد طريقة أسرع وأكثر مراعاة للبيئة لإدارة اتفاقياتك. انضم إلينا في تبسيط التوقيعات والمسا...

DocuFirst

DocuFirst

docufirst.com

DocuFirst هي الطريقة السهلة لإدارة نماذج ومستندات عملك في منصة واحدة بسيطة وآمنة عبر الإنترنت. يعد DocuFirst أكثر من مجرد حل للتوقيع الإلكتروني! نحن نسمح للشركات بجمع وتخزين البيانات اللازمة لملء النماذج، إلى جانب توفير إمكانات قوية لإدارة المستندات.

Agrello

Agrello

agrello.io

اعمل بشكل أكثر ذكاءً مع Agrelo ابدأ رحلتك للتحول الرقمي معنا! سواء كنت تحتاج فقط إلى التوقيع على المستندات الرقمية من وقت لآخر أو تحتاج إلى إدارة الوثائق القانونية لشركتك بالكامل، فنحن هنا لمساعدتك. // ابدأ دون ضغوط وتعلم في كثير من الأحيان، تتطلب الأدوات الجديدة مهارات وتدريبًا جديدًا. ليس هذا هو ا...

DocVerify

DocVerify

docverify.com

تعمل DocVerify على تطوير التوقيعات والتوثيق في العصر الرقمي من خلال حل قوي للتوقيع الإلكتروني والتوثيق عبر الإنترنت (RON) عن بعد. يمكنك الآن التوقيع على المستندات الملزمة قانونًا وإدارتها وتخزينها بشكل آمن في بيئة موثوقة عبر الإنترنت. لا تتطلب أداة التوثيق الإلكتروني المعتمدة والمعتمدة من DocVerify ...

Signority

Signority

signority.com

Signority عبارة عن أدوات لإدارة التوقيع الإلكتروني وأتمتة سير عمل المستندات والتي تحل محل عملية الطباعة والتوقيع والمسح الضوئي. تأسست شركة Signority في عام 2010 وهي متوافقة مع قانون HIPAA وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير التوقيع الإلكتروني في قطاعات الرعاية الصحية والتوظيف والمنظمات غير الربحي...

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

إنشاء المستندات والتعاون والتوقيع، كل ذلك في مكان واحد. يعد SuiteFiles برنامجًا قويًا - ولكنه بسيط - لإدارة المستندات لشركات المحاسبة والخدمات المهنية. إن سير العمل لدينا هو بالضبط ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنمو جنبًا إلى جنب مع عملائها. نحن ندعم أنشطتك اليومية، ونتكامل مع Xero وKar...

Secured Signing

Secured Signing

securedsigning.com

التوقيع الآمن هو توقيع رقمي وبرنامج كاتب عدل عبر الإنترنت يساعد الشركات على توقيع المستندات إلكترونيًا. إنها طريقة آمنة ومريحة وفعالة من حيث التكلفة لتوقيع المستندات، كما أنها متوافقة مع عدد من لوائح الصناعة - على مستوى العالم. تأسست عام 2010 ومقرها الرئيسي في أوكلاند، نيوزيلندا، ونحن نقدم عددًا من ...

Legalesign

Legalesign

legalesign.com

Legalesign هو برنامج توقيع إلكتروني مقره المملكة المتحدة لإرسال العقود وتوقيعها وإدارتها عبر الإنترنت. تستخدم الشركات Legalesign للحصول على فوائد إنتاجية ومالية كبيرة، وزيادة رضا عملائها عن طريق إزالة الحاجة إلى طابعة وتمكينهم من التوقيع من أي مكان، وأخيرًا وليس آخرًا، تخفيف عبء الأعمال الورقية المر...

CocoSign

CocoSign

cocosign.com

حل التوقيع الإلكتروني الأسهل والأسرع والأكثر أمانًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمحترفين قم بالتوقيع على التوقيعات الإلكترونية وإرسالها وتتبعها وجمعها بسرعة ودون عناء باستخدام برنامج eSign الموثوق به والملزم قانونًا من CocoSign.

SignHouse

SignHouse

usesignhouse.com

SignHouse هو حل مجاني وحديث وبسيط للتوقيع الإلكتروني. بصرف النظر عن الخطة المجانية، فإننا نقدم عرضًا لصفقة مدى الحياة، وهو ما يميزنا عن أكثر من 90% من تطبيقات التوقيع الإلكتروني الأخرى. بدلاً من دفع رسوم شهرية مقابل تطبيق قديم مثل DocuSign، يمكنك الدفع مرة واحدة فقط مقابل SignHouse والانضمام إلى مجت...

ValidSign

ValidSign

validsign.eu

لقد تم تنفيذ توقيعنا الإلكتروني ضمن مجموعة متنوعة من العمليات من قبل أكثر من 3000 منظمة حول العالم. ValidSign هو حل مؤسسي، مما يعني أنه يمكنك استخدام ValidSign في جميع الأقسام المختلفة في مؤسستك لتوقيع المستندات المختلفة. تعمل ValidSign في أكثر من 30 سوقًا مختلفًا وتتمتع بخبرة في كل منها. على سبيل ا...

Lightico

Lightico

lightico.com

جمع المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوقيعات الإلكترونية، والتحقق من الهوية، ونماذج لعمليات العملاء الآمنة والمتوافقة.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz عبارة عن منصة تُستخدم لإنشاء النماذج الرقمية وجمع البيانات، وتستخدمها فرق من كل الصناعات والأحجام. باستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت الخاصة بـ GoFormz، يمكن للفرق إما رقمنة النماذج الموجودة أو إنشاء نماذج جديدة من البداية - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. GoFormz هو حل النماذج الرقمية ...

Scrive

Scrive

scrive.com

يقوم Scive بأتمتة العمليات التجارية القائمة على الاتفاقية باستخدام حلول التوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية. تأسست شركة Scrive في عام 2010 في ستوكهولم، وسرعان ما أصبحت الشركة الرائدة في سوق اللافتات الإلكترونية في بلدان الشمال الأوروبي وتستمر في التوسع في أوروبا. تعد سهولة الاستخدام والتدابير الأمن...

CINCEL

CINCEL

cincel.digital

CINCEL هي منصة الثقة الشاملة التي سمحت لأكثر من 300000 بتسريع الاتفاقيات والعمليات مع خدمات مثل التوقيع الرقمي (توقيع التوقيع + التوقيع المتقدم)، والشهادة (NOM-151 Timestamps + Blockchain Notarization + Audit Footprint)، الهوية (التحقق البيومتري + فحص الخلفية) وإدارة المستندات (CLM). تعمل CINCEL على...

BoldSign

BoldSign

boldsign.com

BoldSign هو تطبيق حديث للتوقيع الإلكتروني يجعل إرسال المستندات للتوقيعات الملزمة قانونًا سريعًا وبسيطًا وآمنًا وفعالاً من حيث التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج التوقيعات الرقمية في تطبيقاتهم الخاصة، فإن واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام مصممة خصيصًا لهم. بدعم من 20 عامًا من خبرة...

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