توقيع المستندات إلكترونيًا عن طريق التوقيع الرقمي خدمة التوقيع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول لاختصار أوقات العمل وإلغاء الحاجة إلى الاجتماعات وإرسال البريد.

الموقع الإلكتروني: 2sign.co.il

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ חתימה ירוקה. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.