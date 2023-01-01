WebCatalog
GoScripts

GoScripts

goscripts.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoScripts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف حلاً رقميًا قويًا وشاملاً يعمل على تبسيط عملية توثيق الوصفات الطبية. تعمل GoScripts على تمكينك، وتضع أوامر التوثيق والتجديدات والتسجيلات والتحقق من التأمين في متناول يدك. بفضل تقنية GoScripts المبتكرة، تكون وثائق الوصفات الطبية الخاصة بك كاملة ودقيقة في المرة الأولى، لذلك لا يضطر المرضى إلى الانتظار.

الموقع الإلكتروني: goscripts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoScripts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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