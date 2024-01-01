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بدائل - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart هي شركة أمريكية تدير خدمة توصيل واستلام البقالة في الولايات المتحدة وكندا. وتقدم الشركة خدماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. تتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة من تجار التجزئة المشاركين حيث يتم التسوق بواسطة متسوق شخصي.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.

Routific

Routific

routific.com

أسهل برامج تخطيط الطريق لعمليات التسليم. من خلال الجمع بين تحسين المسار القوي وتجربة التسليم من فئة الخمس نجوم، يجعل Routific تخطيط طرق التسليم المحلية أمرًا سهلاً ومربحًا.

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.

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