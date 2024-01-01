بدائل - Good Eggs
Instacart
instacart.com
Instacart هي شركة أمريكية تدير خدمة توصيل واستلام البقالة في الولايات المتحدة وكندا. وتقدم الشركة خدماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. تتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة من تجار التجزئة المشاركين حيث يتم التسوق بواسطة متسوق شخصي.
Gopuff
gopuff.com
يقدم Gopuff كل ما تحتاجه - توصيل الطعام والمستلزمات المنزلية وتوصيل الوجبات الخفيفة والكحول في أسواق محددة.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.
Routific
routific.com
أسهل برامج تخطيط الطريق لعمليات التسليم. من خلال الجمع بين تحسين المسار القوي وتجربة التسليم من فئة الخمس نجوم، يجعل Routific تخطيط طرق التسليم المحلية أمرًا سهلاً ومربحًا.
Local Express
localexpress.io
منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.
Locate2u
locate2u.com
مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.
Shelf Engine
shelfengine.com
يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.