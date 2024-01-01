بدائل - Good Eggs

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart هي شركة أمريكية تدير خدمة توصيل واستلام البقالة في الولايات المتحدة وكندا. وتقدم الشركة خدماتها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. تتيح الخدمة للعملاء طلب البقالة من تجار التجزئة المشاركين حيث يتم التسوق بواسطة متسوق شخصي.

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

يقدم Gopuff كل ما تحتاجه - توصيل الطعام والمستلزمات المنزلية وتوصيل الوجبات الخفيفة والكحول في أسواق محددة.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.

Routific

Routific

routific.com

أسهل برامج تخطيط الطريق لعمليات التسليم. من خلال الجمع بين تحسين المسار القوي وتجربة التسليم من فئة الخمس نجوم، يجعل Routific تخطيط طرق التسليم المحلية أمرًا سهلاً ومربحًا.

Local Express

Local Express

localexpress.io

منصة تجارة إلكترونية شاملة للبقالة لمحلات البقالة والمطاعم والمخابز أو أي أعمال تجارية أخرى خاصة بالصناعة للاتصال بالإنترنت.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

يقوم Shelf Engine بأتمتة عملية طلب البقالة بأكملها. نحن ندفع للموردين مقابل كل ما يقدمونه. يدفع البقالون فقط مقابل ما يبيعونه.

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