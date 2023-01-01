WebCatalog
Golde

Golde

golde.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Golde على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سوبرفوود الصحة والجمال لكل الجسم. تسوق خلطات الماتشا واللاتيه وأقنعة الوجه فائقة الجودة.

الموقع الإلكتروني: golde.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Golde. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Watsons Singapore

Watsons Singapore

watsons.com.sg

Boots

Boots

boots.com

Bath & Body Works

Bath & Body Works

bathandbodyworks.com

HSN

HSN

hsn.com

MyMind

MyMind

mymind.org

Ulta Beauty

Ulta Beauty

ulta.com

BJ's Wholesale Club

BJ's Wholesale Club

bjs.com

Nykaa

Nykaa

nykaa.com

Saks Fifth Avenue

Saks Fifth Avenue

saksfifthavenue.com

Vitacost

Vitacost

vitacost.com

Seventeen

Seventeen

seventeen.com

Beautylish

Beautylish

beautylish.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية