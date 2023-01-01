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Goldbelly هو سوق منظم عبر الإنترنت للأطعمة الإقليمية والحرفية التي يصنعها موردو الأغذية المحليون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يقوم موظفو Goldbelly برعاية المنتجات من المطاعم والمخابز ومحلات الوجبات الجاهزة وما إلى ذلك لعرضها على الموقع وتسهيل الشحن عبر جميع الولايات الخمسين. يتطلب الطعام المطلوب في بعض الأحيان التحضير والطهي.

الموقع الإلكتروني: goldbelly.com

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