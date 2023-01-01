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Goldbelly

Goldbelly

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الموقع الإلكتروني: goldbelly.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Goldbelly هو سوق منظم عبر الإنترنت للأطعمة الإقليمية والحرفية التي يصنعها موردو الأغذية المحليون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يقوم موظفو Goldbelly برعاية المنتجات من المطاعم والمخابز ومحلات الوجبات الجاهزة وما إلى ذلك لعرضها على الموقع وتسهيل الشحن عبر جميع الولايات الخمسين. يتطلب الطعام المطلوب في بعض الأحيان التحضير والطهي.

الموقع الإلكتروني: goldbelly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Goldbelly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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