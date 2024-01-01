بدائل - Go Answer

SimpSocial

simpsocial.com

يعرف SimpSocial الشكل الذي يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. فهو يوفر لفرق المبيعات والدعم الموارد التي يحتاجونها لتلبية الحصص وإتمام المزيد من الصفقات بسرعة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهل...