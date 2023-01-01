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Global Player

Global Player

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: globalplayer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Global Player على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمع مباشرة إلى Capital وHeart وHeart 80s وLBC وClassic FM وSmooth وCapital XTRA وRadio X وGold، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التدفقات المنسقة لتناسب حالتك المزاجية أو نشاطك. يتيح لك Global Player التحكم. مهما كان اهتمامك - أحدث الأغاني، أو فرصة للاسترخاء أو مناقشة موضوعية - فإن Global's توفر لك كل ما تحتاجه! وأفضل ما في الأمر أنه مجاني تمامًا ومتوفر في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: globalplayer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Global Player. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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