استمع مباشرة إلى Capital وHeart وHeart 80s وLBC وClassic FM وSmooth وCapital XTRA وRadio X وGold، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من التدفقات المنسقة لتناسب حالتك المزاجية أو نشاطك. يتيح لك Global Player التحكم. مهما كان اهتمامك - أحدث الأغاني، أو فرصة للاسترخاء أو مناقشة موضوعية - فإن Global's توفر لك كل ما تحتاجه! وأفضل ما في الأمر أنه مجاني تمامًا ومتوفر في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: globalplayer.com

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