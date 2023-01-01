بدائل - GitHub

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket عبارة عن خدمة استضافة لمستودع التحكم في الإصدار على الويب مملوكة لشركة Atlassian، لمشاريع الكود المصدري والتطوير التي تستخدم أنظمة التحكم في المراجعة Mercurial (منذ الإطلاق حتى 1 يوليو 2020) أو Git (منذ أكتوبر 2011). تقدم Bitbucket كلاً من الخطط التجارية والحسابات المجانية. وهو يوفر حسابات...