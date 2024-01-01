بدائل - Gilt

Groupon

groupon.com

Groupon هو سوق أمريكي عالمي للتجارة الإلكترونية يربط المشتركين بالتجار المحليين من خلال تقديم الأنشطة والسفر والسلع والخدمات في 15 دولة. مقرها في شيكاغو، تم إطلاق Groupon هناك في نوفمبر 2008، وتم إطلاقها بعد فترة وجيزة في بوسطن ومدينة نيويورك وتورنتو. بحلول أكتوبر 2010، كانت Groupon متاحة في 150 مدي...