بدائل - GetSocial

Connatix

connatix.com

Connatix هي شركة تكنولوجيا الفيديو من الجيل التالي التي تعمل على تمكين الناشرين والمعلنين من تقديم تجارب فيديو ناجحة للجماهير على نطاق واسع. نحن نؤمن بقوة المحتوى الجذاب ونقوم بمهمة بناء تقنيات الفيديو الأولى في السوق والتي تم تحسينها لرفع مستوى الأداء. بدءًا من تنسيقات الفيديو القوية وحتى خادم الإع...