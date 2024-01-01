بدائل - Gavagai
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
scite.ai
scite.ai
scite هي أداة تستخدم لمساعدة الباحثين على اكتشاف المقالات العلمية وفهمها بشكل أفضل عبر الاستشهادات الذكية. تسمح الاستشهادات الذكية للمستخدمين بمعرفة كيفية الاستشهاد بالورقة العلمية من خلال توفير سياق الاقتباس وتصنيف يصف ما إذا كان يوفر أدلة داعمة أو متعارضة للادعاء المستشهد به. ابحث في أكثر من 800 ...
Iris.ai
iris.ai
أدوات قوية لبحثك. لقد قمنا ببناء محرك ذكاء اصطناعي رائد عالميًا لفهم النص العلمي. عند تطبيقه على مراجعة الأدبيات أو استخراج البيانات أو مراقبة ما بعد السوق أو أي مهمة أخرى تتضمن آلاف المستندات مثل الأوراق أو براءات الاختراع، فإن هذا المحرك سيجعل حياتك أسهل كثيرًا.
InfraNodus
infranodus.com
توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Cohere
cohere.com
جعل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) جزءًا من مجموعة أدوات كل مطور. تسخير قوة فهم اللغة. انضم إلى المطورين والشركات الذين يستخدمون Cohere لإنشاء النص وتصنيفه وتنظيمه على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل.
Enago Read
read.enago.com
قم بتسريع تحليل الأدبيات واستيعابها باستخدام RAx - المساعد الذكي لاستكشاف الأفكار وجمعها وتنظيم بحثك بسهولة.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
يسهّل MonkeyLearn تنظيف تعليقات العملاء وتصنيفها وتصورها - كل ذلك في مكان واحد. مدعوم بأحدث الذكاء الاصطناعي.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
الذكاء الاصطناعي بدون كود لمحترفي الأتمتة. وأخيرًا، منصة الكل في واحد لإنشاء عمليات أتمتة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات لعمليات النصوص والمستندات، بدون تعليمات برمجية.
tinq.ai
tinq.ai
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لجميع احتياجات تحليل النص الخاصة بك. Tinq.ai هي أداة بسيطة لمعالجة اللغة الطبيعية. يساعدك على تنفيذ تحليل النص بسهولة داخل مشاريعك.
InMoment
inmoment.com
ويتجاوز نهج InMoment's Experience Improvement (XI) إدارة تجربة العملاء التقليدية ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الصناعية."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc هو حل آلي لقراءة المستندات ومعالجتها، والذي يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة بفضل استخدام التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي. وسوف يقلل من عبء العمل الناجم عن إدارة الفواتير والمستندات الأخرى من قبل فرق إدخال البيانات. ستقوم هذه الأداة باستقبال وتحليل وإدارة الملفات الأكثر ا...
Keatext
keatext.ai
تحليل ردود الفعل لخلق تجارب أفضل للأشخاص. Keatext يجلب صوت العميل والموظف إلى أنشطتك اليومية. تم تصميم نظامنا الأساسي لفرق تجربة العملاء والتسويق والموارد البشرية لفهم كميات كبيرة من التعليقات - فكر في المراجعات والاستطلاعات المفتوحة وتذاكر مركز الاتصال. 1. قم بتحميل التعليقات من خلال إعداد سلس. لا ...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics عبارة عن منصة حديثة لأتمتة المعرفة والتحليلات النصية بدون تعليمات برمجية وقائمة على SaaS والتي تجعل تحليلات النص متاحة لخبير المجال العام. تستخدمها المؤسسات للحصول على قيمة من تحليل تعليقات العملاء، والتنقيب في وسائل التواصل الاجتماعي لفهم احتياجات المستهلكين وآلامهم، وتحديد الاتجا...
Wonderflow
wonderflow.ai
كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack هي الشركة الرائدة في مجال توفير تحليلات البيانات الضخمة للخدمات المالية. يعتمد المتخصصون الماليون على RavenPack لسرعته ودقته في تحليل كميات كبيرة من المحتوى غير المنظم.
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون أي تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة...
MeaningCloud
meaningcloud.com
تحليلات النص. حلول MeanCloud الرائدة في السوق لاستخراج النصوص وصوت العميل. قم بالتسجيل الآن على موقعنا الإلكتروني لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات النصية الخاصة بنا
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
Thematic
getthematic.com
يقوم الموضوع بتحويل بيانات التعليقات غير المنظمة من أي قناة إلى رؤى لتحسين المنتجات وتجارب العملاء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وموجهًا بمعرفتك التجارية، أصبح من السهل الآن الحصول على نتائج دقيقة وبسرعة كبيرة. يقدم لك الموضوع الإجابات التي تحتاجها - لماذا تغيرت درجاتك؟ ما هي نقاط الألم الحرجة التي يجب...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Relative Insight
relativeinsight.com
تقدم Relative Insight تحليلاً نصيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية والوكالات على توليد ذكاء العملاء والجمهور المستهدف والمنافسين من الكلمات. توفر المنصة حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ من النهايات المفتوحة للاستطلاع والمراجعات ونصوص خدمة العملاء والمحادثات...
Playvox
playvox.com
مع نمو حجم المحادثة، يصبح من الصعب البقاء على اطلاع بمشاكل العملاء وطلباتهم. يجعل تطبيق Prodsight هذا الأمر سهلاً من خلال التحليل التلقائي لمحادثات Zendesk وIntercom الخاصة بك بحثًا عن المواضيع والمشاعر وإنتاج تقرير يتم تحديثه باستمرار حول مشكلات المستخدم الأكثر شيوعًا. باعتبارك مدير دعم العملاء، يم...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa هي أول منصة CX تقدم GPT. في الماضي، اعتادت الشركات قضاء أسابيع في جمع تعليقات العملاء وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقارير عنها من مصادر متعددة. الآن، يمكن لكل موظف طرح الأسئلة وتلقي الإجابات في الوقت الفعلي بناءً على صوت العميل. يساعد Lumoa في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لزيادة مؤشرات الأداء...
Chattermill
chattermill.com
تساعد منصة Chattermill Customer Experience Intelligence Platform الشركات على إطلاق العنان لواقع عملائها وفهم صوت عملائها. باستخدام Chattermill، يمكن للشركات توحيد بيانات تعليقات عملائها عبر المراجعات وتذاكر الدعم والمحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن ما يريده العملاء ويحتاجونه ويتوقعونه من من...
QuData
qudata.com
مجالات الكفاءة الأساسية لشركة QuData هي الذكاء الاصطناعي للمحادثة (التعرف على الكلام، وأنظمة الحوار، والمساعدين الصوتيين)؛ فهم اللغة الطبيعية؛ تحليل الصور (تصنيف الصور وتقسيمها، اكتشاف الأشياء/الوجه)؛ تحليل سلوك العملاء. نجح فريق الشركة من المبرمجين وعلماء البيانات في تنفيذ عدد من المشاريع لشركائها ...
Udger
udger.com
في أي الحالات يكون الكشف باستخدام سلسلة useragent مناسبًا ومتى يمكن أن تساعدك خدمة Udger.com؟ * عمل * تجربة المستخدم * اِصطِلاحِيّ * آحرون
Twinword API
twinword.com
توفر Twinword API برنامج تحليل النص الذي يمكّن الشركات والمؤسسات من إنشاء أدوات يمكنها قراءة النص المكتوب وتحليله ومعالجته. حتى الآن، قامت Twinword بتطوير 13 واجهة برمجة تطبيقات مختلفة لمعالجة اللغات الطبيعية، بما في ذلك تشابه النص وتحليل المشاعر وواجهة برمجة تطبيقات تحليل العاطفة. أنشئ برنامجك الخا...
Tisane Labs
tisane.ai
تقوم Tisane Labs بتطوير تحليلات نصية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون مع التركيز على تطبيقات إساءة الاستخدام وإنفاذ القانون/التنظيم.
Spitch
spitch.ai
Spitch هي شركة عالمية تقدم حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة بين الشركات وبين الشركات، ويقع مقرها الرئيسي في سويسرا منذ عام 2014 ولها حضور في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. تساعد Spitch المؤسسات على فهم وخدمة عملائها بشكل أفضل من خلال استخدام معالجة اللغات الطبيعية (NLP) والذك...
Prosa.ai
prosa.ai
نحن شركة ذكاء اصطناعي تعمل على تطوير حلول تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية الإندونيسية مع التعلم العميق. ينصب تركيزنا على تمكين الشركات من التعامل مع عملائها بشكل أكثر فعالية، وتبسيط العمليات وزيادة قيمة الأعمال من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) للهندسة السريعة عبر الأنظمة الأساسية تساعدك على زيادة تطبيقاتك وسير العمل لديك من خلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ساحة لعب واحدة قوية، جميع مقدمي الخدمات وحاملي شهادة الماجستير في القانون. مزامنة الأجهزة والتعاون في الوقت الفعلي والتت...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL هو B2B SaaS لتمكين موظفي الخطوط الأمامية من خلال واجهة اللغة الطبيعية البديهية للوصول إلى بيانات الشركة التي يصعب الوصول إليها لإبلاغ قرارات العمل وتسريعها مع فوائد كبيرة للمؤسسات. NLSQL هو أول نص سحابي لـ SQL API، والذي يعمل كواجهة دردشة على الويب أو تطبيق MS Teams/Slack أمام المستخدمين. فهو...
Knots
knots.io
أتمتة Zendesk بثقة. توفر Knots حلاً آليًا واحدًا لـ Zendesk يمكن تسليمه عبر تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية مخصصة. ابدأ في تبسيط الوقت لوكلائك وإسعاد عملائك اليوم.
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تستخدم التعلم الآلي لتقييم النص (تصنيف النص وإصدار التذاكر) من أجل أتمتة عمليات الشركة وتوفير ساعات من المعالجة اليدوية للبيانات. إنه تطبيق مصمم خصيصًا ولا يحتاج إلى أي خلفية ML للمستخدمين. نحن نجعلها سهلة الاستخدام وسهلة التدريب. بخطوات بسيطة، يمكنك توفير ساعات...
Kairntech
kairntech.com
من الوثائق إلى التأثير على الأعمال: المشكلة التي نتناولها هي كيفية تحليل كميات كبيرة من الوثائق لاستخراج المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المسائل الفنية والعلمية والعسكرية وكذلك التجارية والقانونية والإدارية والمحاسبية. هذه المشكلة يواجهها جميع "المحللين" بما فيهم (1) الباحثون في كافة المجالات، ...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai هي شركة تعتمد واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً ومنصة رائدة لأتمتة بيانات الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعد الشركة أكثر من 1000 عميل (بائعو برامج الموارد البشرية، ووكالات التوظيف، وأصحاب العمل الكبار، وشركات البحث عن الكفاءات) على النجاح في سوق عمل كبير الحجم وعالي التردد. ت...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة لفهم اللغة. يجمع نهجها المختلط الفريد في البرمجة اللغوية العصبية بين الفهم الرمزي الشبيه بالإنسان والتعلم الآلي لتحويل العمليات كثيفة اللغة إلى معرفة عملية، مما يوفر الرؤية المطلوبة لتحسين عملية صنع القرار في جميع أنحاء المؤسسات. من خلال تقديم مجموعة كاملة ...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
Deepset Cloud عبارة عن منصة SaaS للمؤسسات لإنشاء تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية.
AYLIEN
aylien.com
Aylien عبارة عن منصة استخباراتية إخبارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانات تجميع الأخبار والبحث والمراقبة لفرق البيانات والمحللين. تهدف المنصة إلى مساعدة الشركات على الكشف عن رؤى مهمة من بيانات الأخبار العالمية. الميزات والفوائد الرئيسية: * الوصول إلى 80.000 مصدر إخباري و1.5 مليون مقالة غنية با...
AmplifyReach
amplifyreach.com
منصة أتمتة المحادثة متعددة اللغات لفرق المبيعات والتسويق والدعم! تساعد AmplifyReach العلامات التجارية والشركات على تحويل دورة حياة العملاء الوافدين. يتم استخدام منتج AmplifyReach من قبل أكثر من 3000 علامة تجارية وشركة بما في ذلك شركة Fortune 500 في BFSI. * يساعد حلنا متعدد اللغات، الذي يضم أكثر من ...
ADVANCE.AI
advance.ai
حائز على جائزة ASEAN Fintech في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المالية العالمية لعام 2023 من قبل سلطة النقد في سنغافورة وجمعية سنغافورة للتكنولوجيا المالية. ADVANCE.AI هي شركة رائدة في إدارة مخاطر SaaS الشاملة في جنوب شرق آسيا، وتوفر الهوية الرقمية KYC/KYB والامتثال ومنع الاحتيال وأتمتة العمليات لعملا...
Abacus.AI
abacus.ai
أول منصة لعلم البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم لبناء أنظمة تعلم الآلة ووكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. قم ببناء الذكاء الاصطناعي المؤسسي باستخدام شهادات LLM وتقنيات NN الجديدة شهدت المؤسسات، بما في ذلك العديد من شركات Fortune 500، زيادة بنسبة 5-20% في المقاييس الرئيسية مثل الإيرادا...
Plasticity
plasticity.ai
تقوم اللدونة ببناء منتجات معالجة اللغة الطبيعية وواجهات برمجة التطبيقات لفهم البيانات غير المنظمة واستخراج المعلومات من النص. توفر اللدونة حلولاً معدة مسبقًا لفهم البيانات غير المنظمة ونقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) لمعالجة اللغة الطبيعية. لذا، سواء كنت تبحث عن منتج جاهز للاستخدام أو تقوم ب...
GooseAI
goose.ai
GooseAI عبارة عن خدمة البرمجة اللغوية العصبية (NLP) كخدمة مُدارة بالكامل، ويتم تقديمها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). إنه مشابه لـ OpenAI في هذا الصدد. وأكثر من ذلك، فهو متوافق تمامًا مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ OpenAI! ستمنحك مجموعتنا الحديثة من نماذج اللغات المستندة إلى GPT والسرعة...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power هي شركة عالمية رائدة في مجال رؤى المستهلكين والخدمات الاستشارية والبيانات والتحليلات. تعد شركة J.D. Power رائدة في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات النمذجة الخوارزمية لفهم سلوك المستهلك، وتقدم معلومات صناعية شاملة حول تفاعلات العملاء مع العلامات التجارية والمنتجات لأك...
DatumBox
datumbox.com
توفر Datumbox API عددًا كبيرًا من المصنفات الجاهزة وخدمات معالجة اللغات الطبيعية والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك: تحليل المشاعر، وتصنيف المواضيع، واكتشاف اللغة، وتحليل الموضوعية، واكتشاف البريد العشوائي، وتقييم القراءة، والكلمات الرئيسية. واستخراج النص وأكثر من ذلك. يمكن...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche عبارة عن منصة لتحليل ردود الفعل التي تحلل كميات كبيرة من تعليقات العملاء في دقائق، مما يسمح لك بتقديم رؤى عميقة بسرعة ومساعدة شركتك على اتخاذ قرارات أفضل. لا تتطلب منصة Kapiche أي إعداد أو صياغة تعليمات برمجية. إنه يعمل فقط، على الفور. ويتيح لك تحليل جميع تعليقات عملائك في مكان واحد. مع Ka...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI هي أداة لإنشاء وإعادة صياغة أي نص. استخدم ReText.AI لتحسين جودة النص باستخدام الذكاء الاصطناعي.