بدائل - Gatekeeper
Linksquares
linksquares.com
تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Lexion
lexion.ai
Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...
Evisort
evisort.com
تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.