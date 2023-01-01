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بدائل - Gatekeeper

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

تعتمد الفرق القانونية على LinkSquares لصياغة الاتفاقيات ومراجعتها وتنفيذها بسهولة باستخدام برنامج إدارة العقود المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion عبارة عن منصة قوية لإدارة العقود تساعد كل فريق على إنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع من خلال تبسيط عملية التعاقد ومركزيتها في نظام يعمل بالطريقة التي تعمل بها. قم بإدارة جميع عمليات إبرام الصفقات الشاملة الخاصة بك من لوحة تحكم مركزية واحدة، مع مدخل بسيط يعتمد على البريد الإلكتروني وسير عمل يم...

Evisort

Evisort

evisort.com

تساعدك منصة إدارة العقود الذكية من Evisort على إدارة العقود مركزيًا والحصول على تحليلات العقود في الوقت الفعلي وأتمتة دورة حياة العقود.

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