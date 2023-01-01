بدائل - Gamooga
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
vcita
vcita.com
يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
Drip
drip.com
قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Funnel
funnel.io
يدعم جمع البيانات من أي مصدر بيانات تسويقية أو إعلانية وتحويل البيانات التسويقية إلى تقارير تسويقية آلية.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
Oviond
oviond.com
لوحات معلومات التسويق الرقمي وإعداد التقارير سوف يحبها عملاؤك في أقل من 5 دقائق. اعرض قيمة وكالة التسويق الخاصة بك مع تحسين عائد استثمار العميل من خلال لوحات معلومات وتقارير للتسويق الرقمي عبر القنوات مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل.
Supermetrics
supermetrics.com
انقل بياناتك التسويقية إلى Google Sheets وGoogle Data Studio وMicrosoft Excel وGoogle BigQuery وSnowflake والمزيد باستخدام Supermetrics.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Ontraport
ontraport.com
قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Mautic
mautic.org
مجتمع ماوتيك دعم أكبر مشروع لأتمتة التسويق مفتوح المصدر في العالم
Simplero
simplero.com
أصبح عملك على الإنترنت بسيطًا يمنحك Simplero جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مشروع تعليمي ناجح عبر الإنترنت وتنميته، كل ذلك في مكان واحد.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Woopra
woopra.com
قم بتحليل وتصور رحلة العميل بأكملها بدءًا من اللمسة التسويقية الأولى وحتى استخدام المنتج. قم بالتسجيل في خطتنا المجانية اليوم.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
Kizen
kizen.com
يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Activepieces
activepieces.com
أداة أتمتة الأعمال مفتوحة المصدر ومجانية ومستضافة ذاتيًا بدون تعليمات برمجية. البديل المفتوح المصدر لـ Zapier.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
Wishpond
wishpond.com
يُسهل Wishpond على المسوقين إنشاء صفحات مقصودة ومسابقات وتتبع العملاء المحتملين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والمزيد.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.
User.com
user.com
User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.
Attribution
attributionapp.com
تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.