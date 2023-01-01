WebCatalog
Fx Replay

Fx Replay

app.fxreplay.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fx Replay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

FX Replay هي أداة اختبار خلفي تم إنشاؤها بواسطة المتداولين للمتداولين. إنه يوفر أفضل تجربة مستخدم ممكنة باستخدام أدوات الرسوم البيانية TradingView. جميع الميزات التي توفرها تجعل الاختبار الخلفي أكثر إنتاجية ومفيدة للمتداولين.

الموقع الإلكتروني: fxreplay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fx Replay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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