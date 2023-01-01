FX Replay هي أداة اختبار خلفي تم إنشاؤها بواسطة المتداولين للمتداولين. إنه يوفر أفضل تجربة مستخدم ممكنة باستخدام أدوات الرسوم البيانية TradingView. جميع الميزات التي توفرها تجعل الاختبار الخلفي أكثر إنتاجية ومفيدة للمتداولين.

الموقع الإلكتروني: fxreplay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fx Replay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.