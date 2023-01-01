بدائل - FunnelDash

Planful

planful.com

Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة للحظات كهذه ونحن هنا من أجلك.