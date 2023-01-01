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بدائل - FunnelDash

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Wrike

Wrike

wrike.com

منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ قم بالتسجيل مجانًا وإنشاء مخططات جانت في برنامج مخططات جانت عبر الإنترنت GanttPRO. تخطيط وإنشاء وإدارة المهام والجداول الزمنية في دقائق. تسجيل سريع.

Hive

Hive

hive.com

منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Lytho

Lytho

lytho.com

سابقًا في MotionNow. إدارة سير العمل لفرق التسويق والتصميم التي تحتاج إلى تحسين رؤية المشروع والتحكم فيه لتحقيق نتائج أفضل للمحتوى.

Planful

Planful

planful.com

Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة للحظات كهذه ونحن هنا من أجلك.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.

Narrator

Narrator

narrator.ai

يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity is a world leading print procurement software company, providing workflow automation for companies buying and managing print. The solution is delivered on a SaaS (Software as a Service۪) platform and allows print professionals to manage and optimise all processes, from origination through to...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition is the first Go-to-Market Ops platform designed to centralize and automate every step of product, feature, and campaign launches. Built by product marketing experts from Rippling and Facebook, it helps cross-functional teams get on the same page and drive more effective launches that transl...

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

تساعد InfiniGrow فرق التسويق B2B على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار من خلال قياس جهود التسويق التي تؤدي إلى نمو الإيرادات والتنبؤ بها وتخطيطها.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة

Shape.io

Shape.io

shape.io

مجموعة برامج إدارة الميزانية PPC. حلول قوية للتحكم في إنفاق PPC والأداء. لا تقلق أبدًا بشأن سرعة الميزانية أو زيادة/نقص الإنفاق مرة أخرى.

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