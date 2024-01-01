بدائل - Freshtix

CrowdComms

crowdcomms.com

سواء كنت تدير حدثًا شخصيًا أو مختلطًا، فسنساعدك على تقديم تطبيق حدث مرن وجميل يحمل علامة تجارية سيحبه الحاضرون. الويب أو Native أو كليهما، يجد الحاضرون أنه من السهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. تحدث إلينا حول متطلبات الحدث المحددة الخاصة بك. نهجنا تعاوني وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخصي...