تملك العقارات مع الغير. Fractional يجعل الاستثمار العقاري شاملاً وتعاونيًا وخاليًا من المتاعب.

الموقع الإلكتروني: fractional.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fractional. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.