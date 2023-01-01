بدائل - Foxit eSign

GoodSign

goodsign.io

الدفع حسب استخدامك للتوقيعات الإلكترونية. لا يلزم الاشتراك. أول حل للتوقيع الرقمي حيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. لا حدود للمستندات أو الميزات أو المستخدمين. نحن أيضًا في مهمة لزراعة مليون شجرة حول العالم للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يتم تمويل هذا من خلال مبيعات GoodSign. 20% من كل عمل...