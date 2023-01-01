بدائل - Foundry

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks هي منصة رائدة لتمكين وأتمتة المبيعات وتتمثل مهمتها في تحويل المبيعات والتسويق اليومي. تأسس المشروع في روتردام بهولندا أواخر عام 2018 بفريق مكون من 10 أفراد. توفر المنصة بيانات الشركة والاتصال بدقة عالية. إنه يعمل بناءً على نظام تصفية متقدم يتضمن أكثر من 50 مرشحًا للبيانات. فهو يقدم نظرة ...