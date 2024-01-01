بدائل - FlytBase

TraceAir

traceair.net

TraceAir هي منصة العمل ثلاثية الأبعاد الوحيدة المصممة خصيصًا للبناة. بفضل الرؤية القوية، يوفر برنامجنا عمليات مسح طوبوغرافية دقيقة في منصة مرئية. توفر خدمة القفاز الأبيض لدينا تنسيقًا جاهزًا تمامًا وتسليمًا سلسًا بين عشية وضحاها. يجعل البرنامج البسيط الميت من السهل تتبع التقدم وقياس المخزونات وتوازن...