بدائل - FlowUp
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
lemlist
lemlist.com
ابدأ المحادثات التي تحصل على ردود. قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة المتابعات، والتفاعل مع العملاء المتوقعين عبر جميع القنوات. lemlist هو برنامج أتمتة المبيعات والبريد الإلكتروني البارد في برنامج واحد.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتي...
DripJobs
dripjobs.com
تتبع الوظائف، وأتمتة عمليات المتابعة، وأرسل التقديرات والمزيد باستخدام DripJobs CRM لمحترفي الخدمة المنزلية
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
Breakcold
breakcold.com
قم بحماية إمكانية التسليم الخاصة بك، وقم بأتمتة عمليات المتابعة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
Clevenio
clevenio.com
Sales Engagement Platform Build a sales machine Clevenio helps you build relationships and get more sales with the help of multi-channel outreach, automated follow-ups and real time analytics. Get started Trusted by companies of all different sizes What our customers are saying about us Core feature...
Pitch.Link
pitch.link
B2B Selling is failing with a meagre 5% success rate. Buyers now control the value transaction process. The Pitch.Link saas platform enables Private, Secure Buyer Seller Communication, Conversation, Collaboration and Conversion. Interruption and Friction free on a single unique link.
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace is a sales enablement tool that gives Sales Leaders 100% visibility over their team's activities on WhatsApp, makes effortless CRM logging possible, and promotes data-driven activity tracking. With Workspace you get unlimited usage of Cooby Extension Pro for every seat, plus: Get 360...
MailRush
mailrush.io
Cold Email Software with SMTP Service included. Shared IP and Dedicated IP options. Drag and Drop sequences for Email Follow-ups and Drip Campaigns. Email Deliverability KPIs (Senders Score tracking, Email Volume tracking, Feedback Loop tracking), Event Tracking (open rate, click rate, replies, etc)...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot automates prospecting and outreach in one platform. Companies and key decision makers are found and contacted with personalized messages, so sales and marketing teams can spend their time elsewhere. Fill your pipeline and close more deals by focusing on quality leads. We use localized comp...
Angaza
angaza.com
Angaza is a complete business solution for distributors of life-changing products like solar home systems, water pumps, and cookstoves. With Angaza, over 200 distributors have sold over 2 million devices to consumers, with the potential to unlock market access to the 1 billion off-grid and unbanked ...
Cliently
cliently.com
The magic of real-time insights helps you close more deals. Being in the dark can be a scary place during the sales journey. Cliently gives you "night vision"! Want to know what your leads are doing? Create Recipes, to know the right mix of who is opening your emails, what links they're clicking, if...
Clickback
clickback.com
Clickback is a B2B email lead generation software for accelerated growth. Our powerful solution lets marketers email their list of purchased or cold B2B contacts, turning them into warm, opted-in leads. Existing marketing automation and email-sending services won’t allow you to do this.
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink is an all-in-one sales outreach platform with features to help you find leads, automate outreach sales sequences with ChatGPT, WarmUp Emails & get booked.
Ebsta
ebsta.com
Ebsta empowers thousands of companies to drive customer engagement at scale with a suite of customer intelligence & sales enablement tools for Salesforce. ✓ Unlock your company network ✓ Create personalised workflows and cadences ✓ Track engagement in real-time ✓ Score customer engagement and identi...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Introducing La Growth Machine, the first multi-channel prospecting platform that allows you to engage in conversations with potential customers on LinkedIn, Email, and Twitter. With La Growth Machine, you can: - Import leads from LinkedIn or a CSV file to easily manage your prospecting efforts. - En...
PeopleLinx
peoplelinx.com
PeopleLinx is pioneering the way companies identify, engage and generate sales opportunities in the new digital selling world. We provide the full stack of solutions including multi-channel outreach automation, quality prospect data, AI powered messaging, go to market strategy, lead scoring and more...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds هو تطبيق Salesforce رقم 1 لزيادة إنتاجية المبيعات. يقوم Bloobirds بتحويل Salesforce الخاص بك إلى برنامج رائع لفريق المبيعات لديك في ثلاث دقائق. من خلال الدمج بسلاسة بين برنامج الاتصال والبريد الإلكتروني وLinkedIn، تقدم Bloobirds مجموعة شاملة من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك الإيقاعات والقوال...
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد ف...
Sellular
sellular.com
Sellular عبارة عن منصة مشاركة مبيعات مصممة للشركات سريعة النمو ومتوسطة الحجم. مع Sellular، يمكن لحقوق السحب الخاصة وAEs الفوز بمزيد من الصفقات بشكل أسرع. يمكن للقادة أن يشعروا بالاطمئنان عندما يعلمون أنهم يجمعون جميع البيانات المطلوبة للأعمال في Salesforce CRM، ويحصلون على رؤية كاملة لجميع صفقاتهم. ...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات ال...