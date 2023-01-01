بدائل - FlowMapp
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
TheyDo
theydo.io
التفكير في التصميم الرقمي لحل المشكلات التي تتمحور حول العملاء. قم بتحويل أعمالك لإنتاج ابتكارات مذهلة، باستخدام طريقة مجربة على نطاق واسع.
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هو برنامج لنجاح العملاء يساعد الشركات على فهم استخدام منتجات العملاء، وتقييم صحتهم، ويمنح الأعمال الوسائل اللازمة لإدارة تجربة العملاء وأتمتتها.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
Totango
totango.com
Totango هو أحد برامج نجاح العملاء الذي يساعد المؤسسات على تحقيق نمو في الإيرادات وتقليل التقلبات مع التركيز على رحلة عميل SaaS. تجربة توتانجو مجانا.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
ShiftX
shiftx.com
معظم أدوات العمليات إما أن تكون صعبة الاستخدام، حتى بالنسبة للخبراء المدربين، أو أنها تتسم بالفوضى المرنة. ShiftX هي أداة نمذجة العمليات سهلة الاستخدام والتي تشمل الجميع دون الحاجة إلى أي تدريب.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد الشركات التي تعتمد على المنتجات على النمو بشكل أسرع من خلال أتمتة عملية اكتساب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد من خلال البناء المرئي وأرسل البيانات باستمرار من تطبيقك باستخدام واجه...
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics عبارة عن مجموعة أتمتة التسويق متعددة القنوات ومنصة بيانات العملاء التي تعمل على تحسين تفاعل المستخدمين واستراتيجيات الاحتفاظ بهم وتساعد على زيادة الإيرادات الإجمالية عبر الإنترنت. الحلول التي تقدمها Growlytics: المشاركة: البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، Whatsapp، إشعارات الدفع عبر الوي...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu عبارة عن منصة ألعاب مصممة لمساعدتك على إنشاء تجارب غنية داخل التطبيق تعمل على زيادة مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. بفضل ما يزيد عن 50 قالبًا تم إعداده مسبقًا والقدرة على إنشاء قالب خاص بك من البداية، يمكنك بسهولة حل أي مشكلة تواجهك في الاحتفاظ بالأعضاء أو المشاركة. لدى CustomerGlu كل ما ت...
Apxor
apxor.com
Apxor عبارة عن منصة دفع رقمية رائدة بدون تعليمات برمجية، وهي مصممة لفرق المنتجات والنمو لتطبيقات المستهلكين ومواقع الويب للمساعدة في زيادة الاحتفاظ والإيرادات. يساعد Apxor في تعزيز تجربة المستخدم والمشاركة من خلال اكتشاف الميزات السياقية والتعليم. يتيح ذلك للمنتجات إمكانية تأهيل المستخدمين وتنشيطهم ...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica هي شركة برمجيات دولية يديرها خبراء CCXP مدربون مع وضع رضا العملاء في قلب مهمتها. تسمح لك CEMantica بإنشاء وتخصيص خرائط رحلة جذابة عالية الجودة لاكتشاف نقاط الضعف لدى العملاء وحلها وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل أفضل.
Vizury
vizury.com
Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، هو أحد حلول MarTech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبي...
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. ت...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack عبارة عن منصة سحابية متطورة (SaaS) تُحدث ثورة في إدارة رحلة العميل للمؤسسات. إن توفير تصور شامل وفهم عميق لتجارب العملاء الشاملة يمكّن الشركات من تسريع تحولها الرقمي. تدور أحداث JourneyTrack حول التعاون والتوحيد القياسي وإرساء الديمقراطية والإدارة والحوكمة. إنه كل ما تحتاجه لتجميع كل بي...
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia عبارة عن منصة تعاونية لرسم خرائط تجربة العملاء تتيح لك إنشاء وتصدير ومشاركة خرائط رحلة العميل والشخصيات وخرائط التأثير عبر الإنترنت. مجموعة الأدوات بسيطة للمبتدئين ولكنها قوية للمحترفين. ستستمتع الفرق بشكل خاص بالخيارات التعاونية وإمكانية توحيد المشاريع المختلفة وتوسيع نطاقها. الميزات الرئ...
Treasure Data
treasuredata.com
تساعد Treasure Data المؤسسات على استخدام جميع بيانات عملائها لتحسين أداء الحملة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وزيادة قيمة الأعمال من خلال تجارب العملاء المتصلة. تعمل سحابة بيانات العملاء، وهي مجموعتنا من حلول النظام الأساسي لبيانات العملاء، على دمج بيانات العملاء وربط الهويات في ملفات تعريف موحدة للعملاء...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Knotch
knotch.com
تكشف منصة ذكاء المحتوى في Knotch عن المحتوى الذي يعمل وسبب نجاحه، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التخمين ووقت أطول في التصرف. موثوق به من قبل فرق التسويق المعتمدة على البيانات
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
cux.io
cux.io
نحن نترجم تجارب زوار موقعك إلى أرقام، ونتعرف على أنماط سلوكهم طوال رحلة العميل ونقدم رؤى فورية قابلة للتنفيذ. لا مزيد من البيانات غير المرغوب فيها
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Prelay
prelay.com
تساعد منصة بيع فريق Prelay الشركات على تبسيط صفقاتها المعقدة وتعظيم مواردها الداخلية الأكثر قيمة لزيادة الإيرادات بشكل أسرع كفريق واحد. تسمح العديد من فرق الإيرادات لملفات CRM الثابتة والأدوات القديمة بقمع إمكانات البيع الخاصة بهم. بدون حل مصمم خصيصًا لإدارة الصفقات المعقدة، يلجأ أصحاب المصلحة الداخ...
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
Quadient
quadient.com
Quadient هي القوة الدافعة وراء تجارب العملاء الأكثر أهمية في العالم. نحن نساعد المؤسسات على بناء علاقات قوية مع عملائها.
Usermaven
usermaven.com
تم إجراء تحليلات موقع الويب والمنتجات بشكل صحيح - أخيرًا! يلتقط تتبع Spotless™ من Usermaven جميع الأحداث تلقائيًا، مما يزيل الاعتماد على المطورين ويجعله أداة التحليل الأسهل للمسوقين وأفراد المنتج.
Squeezely
squeezely.tech
قم ببناء مسار تحويل أفضل مع تجارب مخصصة لكل زائر
Ortto
ortto.com
افهم عملائك وأطلق إستراتيجية كاملة النطاق تعتمد على البيانات من خلال منصة Ortto المتكاملة لإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتسويق.