بدائل - Fivestars
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Talkable
talkable.com
برامج تسويق إحالة رائعة ✅ للمتاجر عبر الإنترنت والشركات المحلية وخدمات b2b. برنامج ولاء العملاء لتسويق النمو. سهل التشغيل والاختبار والتحسين! مكافأة عملائك!
Smile.io
smile.io
حول عملاء المرة الأولى إلى عملاء دائمين باستخدام تطبيق الولاء الأكثر ثقة في العالم. أكثر من 125 مليون متسوق يكسبون نقاطًا من خلال Smile. أعط الناس ما يحبون.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz عبارة عن منصة ولاء للشركات الصغيرة والمتوسطة، مصممة للوكالات. لقد قمنا برقمنة جميع العروض الترويجية المطبوعة ونوفر قناة إشعارات مجانية للشركات. ويساعد ذلك على زيادة نسبة الاحتفاظ بالأفراد والإيرادات وقاعدة العملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة. يساعد حساب الموزع ذو العلامة البيضاء في الح...
Friendbuy
friendbuy.com
يمكن للعلامات التجارية ذات النمو المرتفع أن تحصل على المزيد من كل عميل من خلال Friendbuy. من خلال برنامج الإحالة والولاء الأفضل في فئته، يمكن للعلامات التجارية تحقيق ما لا يقل عن 5-10% من المبيعات من خلال الإحالات، مع قيمة عمرية أعلى بمقدار 4 أضعاف. تعمل Friendbuy مع علامات DTC التجارية مثل Casper و...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage عبارة عن منصة ولاء رقمية تعمل على تبسيط عملية التسويق للشركات الصغيرة. إنه يحتوي على كل ما تحتاجه للتواصل مع العملاء وتشجيع الزيارات المتكررة وتنمية أعمالك.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral هو برنامج بسيط لولاء العملاء، يتتبع التسويق التقليدي بالإضافة إلى جهود التسويق الرقمي.
Shopuddy
shopuddy.com
تمكين الشركات الصغيرة من إصدار بطاقات وقسائم مكافآت رقمية لعملاء Apple Wallet وGoogle Wallet. يمكن للعلامات التجارية نشر جميع أنواع برامج الولاء بسرعة لتعزيز عملائها العائدين، وزيادة مستوى ولاء العملاء وزيادة حصة محفظتك من المحفظة.
Propello
propello.com
برنامج ولاء العملاء السريع القائم على العلامة البيضاء والقائمة على المكافآت. يحفز المشاركة، ويقلل من الاضطراب، ويحسن التحويل، ويولد تدفقات إيرادات جديدة ويزيد من القيمة الدائمة للعميل.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم Loyalzoo نظامًا قائمًا على الاشتراك وبأسعار معقولة للسماح لتجار التجزئة من أي حجم بتشغيل برنامج الولاء الخاص بهم داخل المتجر. Loyalzoo هي خدمة بطاقة ولاء رقمية لتجار التجزئة والمطاعم الصغيرة والمتوسطة الحجم. يقدم ...
Lootly
lootly.io
Lootly عبارة عن منصة للولاء والمكافآت والإحالات ومنصة VIP تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على بناء علاقات رائعة مع عملائها. تعمل Lootly على تشغيل أكثر من 2000 برنامج مكافآت عالمي وتخدم ملايين النقاط والعملاء - يوميًا. يجعل Lootly من السهل إطلاق برنامج الولاء الخاص بك في دقائق معدودة. في ...
Paylode
paylode.com
Paylode هي منصة امتيازات العملاء للشركات التي ترغب في إطلاق برنامج امتيازات العملاء الجذاب للغاية بسرعة. يمكّن Paylode الشركات من توفير برنامج امتيازات شامل لعملائها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي يتطلبها إنشاء برنامج داخل الشركة. يشبه Paylode وجود فريق شراكات كامل في ركنك. نحن نقوم بفحص الآلاف ...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
Ambassador
getambassador.com
يعمل برنامج Ambassador على تمكين المسوقين من زيادة العملاء والإحالات والإيرادات من خلال الاستفادة من قوة الكلام الشفهي. تعمل برامجهم الملائمة للمسوقين على تبسيط تسويق الإحالة، وأتمتة عملية التسجيل والتتبع والمكافأة وإدارة العملاء والشركات التابعة والمؤثرين والشركاء. تعمل العلامات التجارية الاستهلاكي...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
Marsello
marsello.com
الولاء الذكي والتسويق لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بدمج تطبيقات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
العلاقات التي تتجاوز النقاط والمكافآت. اسمح لعملائك الحاليين بتنمية أعمالك نيابةً عنك. كيف؟ استخدم LoyaltyLion لإنشاء برنامج ولاء يتجاوز النقاط والمكافآت، مما يؤدي إلى زيادة قيمة عمر العميل واكتساب فعال من حيث التكلفة من خلال علاقات أفضل مع العملاء.
Stamped
stamped.io
استفد من قوة مراجعات المنتجات ومكافآت العملاء لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. أسهل طريقة لزيادة المبيعات والاحتفاظ بالعملاء.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
نادي ولاء ذكي لشركتك المحلية. قم بمكافأة عملائك، وزيادة المبيعات، وتحفيز الأعمال المتكررة... دون أن تحرك ساكنًا!
Uniqodo
uniqodo.com
تتمثل مهمة Uniqodo في إعادة تعريف العروض الترويجية باعتبارها المحفز لتحقيق نتائج أكبر وأفضل. نحن نتصدر فئة جديدة من تجربة العملاء؛ حل تحديات الترويج عبر دورة حياة العميل بأكملها والتي نطلق عليها اسم PromotionX. من خلال الجمع بين أداء العروض الترويجية المتقدمة وتجربة العملاء الرائعة لزيادة التحويل وا...
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأب...
Nector
nector.io
يعد تطبيق الولاء Nector أداة قيمة للشركات لتعزيز ولاء العملاء، وزيادة عمليات الشراء المتكررة، واكتساب عملاء جدد، وجمع الأفكار، وتبسيط العمليات. من خلال تنفيذ برامج الولاء الشخصية، يمكن للشركات تحفيز عمليات الشراء المتكررة وخلق شعور بالقيمة للعملاء. تساعد ميزة الإحالة الشركات على الاستفادة من شبكات ا...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
برنامج شركاء LoyaltyZen مخصص لوكالات التسويق وشركات البرمجيات. إذا كانت شركتك ترغب في تنفيذ برامج ولاء استثنائية، فيمكننا أن نكون الشريك المثالي! اتصل بنا لتصبح شريكا.