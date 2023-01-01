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Fing

Fing

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم شركة Fing بتصنيع تطبيق Fing، وهو أفضل ماسح ضوئي للشبكة وحل أمان الشبكة المنزلية من Fingbox. تقوم Fing أيضًا بترخيص تقنية التعرف على الأجهزة الخاصة بها للشركات التي تعمل على تطوير منتجات للعالم المتصل.

الموقع الإلكتروني: fing.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fing. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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