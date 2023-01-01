يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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تقوم شركة Fing بتصنيع تطبيق Fing، وهو أفضل ماسح ضوئي للشبكة وحل أمان الشبكة المنزلية من Fingbox. تقوم Fing أيضًا بترخيص تقنية التعرف على الأجهزة الخاصة بها للشركات التي تعمل على تطوير منتجات للعالم المتصل.

الموقع الإلكتروني: fing.com

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