Filmijob عبارة عن منصة غير متزامنة لمقابلة الفيديو مصممة لأتمتة عمليات الاختيار، من خلال استخدام الفيديو وتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. نقوم بتحليل كل إجابة واستخراج معلومات قيمة من المرشح: المشاعر المعبر عنها، ونسخ الخطاب، والمهارات الناعمة، والكلمات الرئيسية...

الموقع الإلكتروني: filmijob.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Filmijob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.