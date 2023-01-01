WebCatalog
Filmijob

Filmijob

filmijob.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Filmijob على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Filmijob عبارة عن منصة غير متزامنة لمقابلة الفيديو مصممة لأتمتة عمليات الاختيار، من خلال استخدام الفيديو وتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. نقوم بتحليل كل إجابة واستخراج معلومات قيمة من المرشح: المشاعر المعبر عنها، ونسخ الخطاب، والمهارات الناعمة، والكلمات الرئيسية...

الموقع الإلكتروني: filmijob.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Filmijob. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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