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بدائل - Fielda

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

الخرائط والموقع للمطورين. بيانات الموقع الدقيقة وأدوات المطور القوية لتغيير الطريقة التي نتنقل بها حول العالم.

Radar

Radar

radar.com

البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.

CARTO

CARTO

carto.com

تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.

Smappen

Smappen

smappen.com

تطبيق خريطة نصف قطر القيادة. Smappen هي خريطة تفاعلية يمكنك استخدامها لإنشاء مناطق بناءً على أوقات السفر. قم بتحليل مناطق التجمع بسرعة وسهولة، وتحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بك، وإعداد استراتيجيات التسويق المحلية.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

أنشئ تطبيقات رائعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موقع TravelTime. مخصص لخصوصية البيانات ودقة نقل البيانات.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.

PlaceKit

PlaceKit

placekit.io

واجهة برمجة تطبيقات البحث عن المواقع - البحث عن الأماكن حول العالم، والإكمال التلقائي، وموقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...

Targomo

Targomo

targomo.com

TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة....

Solvice

Solvice

solvice.io

Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل...

Mapotic

Mapotic

mapotic.com

Mapotic عبارة عن منصة سحابية تساعد المؤسسات على الاستفادة من بيانات تحديد الموقع الجغرافي وإنشاء تطبيقات تعتمد على الخرائط. وهو يقدم العديد من المنتجات بما في ذلك أداة إنشاء الخرائط التفاعلية ومنصة معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات الهاتف المحمول وحلول التصور في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي...

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الروابط المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسو...

intuizi

intuizi

intuizi.com

تأسست شركة Intuizi, Inc. في عام 2019 على يد متخصصين ذوي خبرة في مجال التسويق والتكنولوجيا لبناء حل برمجيات اشتراك سهل الاستخدام يمكن استخدامه لتحسين الحملات الإعلامية، ويمكن أن يحسن فهم المؤسسة لعملائها وعملائها المحتملين، ويحسن بشكل كبير عوائد مالية على الإنفاق الرقمي. منذ البداية، أردنا إنشاء حل ب...

SiteZeus

SiteZeus

sitezeus.com

يمكن للعلامات التجارية الناشئة والقائمة متعددة الوحدات والوسطاء والمطورين الاستفادة من SiteZeus لتقطير ملايين نقاط البيانات بسرعة إلى رؤى سهلة الفهم وقابلة للتنفيذ. فهي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على الموقع.

Mytraffic

Mytraffic

mytraffic.io

Mytraffic هي منصة معلومات الموقع لأي مكان فعلي في جميع أنحاء أوروبا. نحن نقدم البيانات الأكثر دقة للتحديات التي تواجهك. استثمر في المواقع المناسبة بالسعر المناسب. تعزيز الأصول الخاصة بك. قيادة حركة مرور إضافية من المناطق الاستراتيجية. قياس أداء الأصول الخاصة بك. استخدم رؤية حركة المرور لاتخاذ قرار أ...

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify عبارة عن منصة شاملة لإدارة ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي وإنشاء رؤى في الوقت الفعلي. باستخدام Mapify، يمكنك بناء حلولك بسرعة والاستفادة منها في المدن الذكية وإنترنت الأشياء والصناعة 4.0. نحن نسد الفجوة بين خرائط Google وأنظمة المعلومات الجغرافية المعقدة من خلال منصة SaaS...

Geokeo

Geokeo

geokeo.com

تم تطوير Geokeo من بيانات مفتوحة المصدر متاحة من مصادر مختلفة مثل خريطة الشارع المفتوحة والأسماء الجغرافية والأرض الطبيعية وما إلى ذلك، ويأخذ محرك الترميز الجغرافي ميزات من nominatim وpelias وما إلى ذلك. ويتم تحليل مصادر متعددة لتحقيق نتائج أكثر دقة وكذلك لتحسين تغطية البيانات .

Combain

Combain

combain.com

باستخدام Combain، يمكنك تحديد موقع الأجهزة المتصلة داخل المنزل وخارجه بسهولة. توفر قاعدة بياناتنا العالمية الخاصة بمعرف الخلية وبيانات Wi-Fi خطوط الطول والعرض لجهازك.

Symaps.io

Symaps.io

symaps.io

منصة معلومات الموقع لاختيار الموقع وتخطيط الموقع واستراتيجية التوسع. تساعد Symaps العملاء في مختلف الصناعات (البيع بالتجزئة، والرفاهية، والمطاعم، ومحطات شحن السيارات،...) على اتخاذ قرارات أفضل تتعلق بالموقع. تقوم المنصة بدمج واستخراج قيمة أنواع مختلفة من بيانات الموقع (التركيبة السكانية الاجتماعية، ...

Postcoder

Postcoder

postcoder.com

Postcoder عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات (API) تحتوي على مجموعة متكاملة تمامًا من ميزات التحقق من الصحة لنماذج تأهيل عملائك. أضف ميزة واحدة أو أكثر إلى النموذج الحالي الخاص بك وشاهد تحسنًا في معدلات التحويل وجودة البيانات. - البحث عن العناوين استخدم البحث عن الرمز البريدي أو الإكمال التلقائي لالتقاط ا...

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد الداخلية. توفر منصتنا تجارب تنقل داخلية قوية ويعمل نظام Mappedin CMS كطبقة أساسية. كمصدر حقيقي لخرائط الممتلكات الخاصة بك، يقوم نظام إدارة المحتوى بإنشاء تعاون عبر المؤسسات للحفاظ على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي. توفر لك Mapp...

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

مجموعة بيانات محلية حقيقية تحتوي على جميع الرموز البريدية والحدود الجغرافية وبيانات الشوارع لـ 247 دولة. ويتم تحديثها أسبوعيًا للحفاظ على أعلى جودة للبيانات، بما في ذلك البلدان الصعبة مثل الصين والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة. تنقسم قاعدة بيانات GeoPostcodes إلى ثلاثة منتجات: - قاعدة بيانات الرمز ...

Geoblink

Geoblink

geoblink.com

Geoblink هي منصة معلومات الموقع التي تساعد المتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والعقارات والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة على فهم كيفية تأثير الموقع على أداء أعمالهم. تعمل تحليلات البيانات المتقدمة والإحصاءات التنبؤية على تمكين الشركات من إجراء أبحاث سوقية متعمقة، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة ب...

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن ...

IdealSpot

IdealSpot

idealspot.com

أمضت شركة IdealSpot السنوات الثماني الأخيرة في تجميع بيانات المستهلك وسوق التجزئة لبناء الخريطة الأكثر شمولاً وحداثة وجغرافيًا لسوق التجزئة الأمريكية المتوفرة في العالم. علاوة على أسس البيانات لدينا، قمنا بتطوير الخبرة في تحليل سلوك المستهلك وشبكات البيع بالتجزئة أثناء العمل مع الآلاف من العلامات ال...

GeoIQ

GeoIQ

geoiq.ai

GeoIQ عبارة عن منصة استخباراتية موقعية تخبرنا بقيمة كل موقع - الأشخاص وسلوكياتهم وأعمالهم وإمكاناتهم - كطبقات قابلة للاستهلاك بسهولة على الخرائط.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحديد المواقع والمنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. نحن نقدم أفضل التقنيات القائمة على الموقع في فئتها لالتقاط البيانات واستيعابها ومعالجتها للتصور التنبؤي وتقديم الإشعارات والتحديثات حول مكان تواجد الأشخاص والمنتجات وا...

Cloudscene

Cloudscene

cloudscene.com

Cloudscene عبارة عن منصة سوق قائمة على البيانات تعمل على تغيير الطريقة التي تقوم بها الشركات بشراء وبيع خدمات الشبكة. من خلال تبسيط عمليات الشراء وتبسيط أنشطة المبيعات، يفسح Cloudscene الطريق لاتصالات أقوى، وتتبع وإدارة أسهل، وفرق متمكنة ومرنة، وكفاءة في الوقت والتكلفة، وزيادة الإنتاجية للمؤسسات ذات...

Nrby

Nrby

nrby.com

Nrby هي الطريقة الأكثر ذكاءً للتواصل بين الفرق المتنقلة. تم إنشاء Nrby بواسطة قدامى المحاربين في العمليات الميدانية مع عقود من الخبرة، وقد تم تصميم Nrby ليكون سهل الاستخدام وبديهيًا من قبل الموظفين الميدانيين والمقاولين والمديرين على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي وسطح المكتب. يتميز التطبيق بقدرات...

xMap

xMap

xmap.ai

xMap عبارة عن منصة SaaS لذكاء الموقع توفر مجموعة واسعة من مجموعات البيانات من صناعات متعددة والتي تسمح للمؤسسات والشركات بعرض البيانات على الخرائط وتحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تقدم xMap رؤى شاملة توجه الشركات بسلاسة نحو نمو لا مثيل له وريادة السوق.

LogiNext

LogiNext

loginextsolutions.com

يوفر LogiNext Mile تحسين مسار التسليم من خلال تحديد الموقع الجغرافي وأتمتة التتبع. كما يوضح الاستخدام الأمثل لقدرة الموارد لتقليل تكلفتها بما يصل إلى 10%. يمكن تقليل مسافة السفر والوقت الإجمالي مما يؤدي إلى تحسين موارد الشركة.

Maptive

Maptive

maptive.com

يقوم Maptive بتحويل بياناتك إلى خريطة Google مخصصة في دقائق. ابدأ تجربة مجانية لبرنامجنا الغني بالميزات على مستوى المؤسسة، واكتشف الفرص المخفية في بياناتك باستخدام أدوات رسم الخرائط القوية لدينا.

Azira Allspark

Azira Allspark

azira.com

تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...

Azira Pinnacle

Azira Pinnacle

azira.com

تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...

GapMaps

GapMaps

gapmaps.com

GapMaps عبارة عن منصة لرسم خرائط البيع بالتجزئة قائمة على السحابة وسهلة الاستخدام. تتخصص المنصة في معلومات الموقع ورسم الخرائط وتحليل البيانات. تُمكّن GapMaps شركات البيع بالتجزئة من إنشاء وتطبيق بيانات التعداد والصناعة والبيانات الرقمية على عمليات تخطيط الشبكة. تحصل الشركات على رؤى قوية وفعالة من ح...

Zartico

Zartico

zartico.com

يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أك...

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

نحن نقدم رؤى لموقع صناعة الاتصال وأدوات آلية لمساعدتهم على الفوز بمزيد من الصفقات. تحويل شراء وبيع شبكتك.

Mapline

Mapline

mapline.com

ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...

Zipscore.ai

Zipscore.ai

zipscore.ai

مساعد الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وتخطيط المواقع. استكشف بيانات التعداد السكاني الشاملة وخرائط الرمز البريدي والمزيد عبر التفاصيل الجغرافية المتنوعة.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

أنشئ تجارب رقمية أكثر ذكاءً وأمانًا باستخدام بيانات دقيقة قم بدمج GeoIP® واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في تطبيقاتك

PiinPoint

PiinPoint

piinpoint.com

PiinPoint عبارة عن منصة سريعة وبديهية وبأسعار معقولة لمساعدة الشركات في العثور على أفضل المواقع للتوسع.

Loqate

Loqate

loqate.com

تحسين جودة البيانات من خلال التقاط عناوين المملكة المتحدة الصحيحة. تعزيز التحويلات وتجربة المستخدم من خلال التحقق من عنوان الرمز البريدي وتقنية الترميز الجغرافي.

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