بدائل - Fidor Bank

Revolut

Revolut

revolut.com

تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

حساب بلا حدود، مزود بأدوات قوية ومخصصة في مكان واحد، مما يمنحك التحكم المطلق في الشؤون المالية لأعمالك.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة هي شركة أسترالية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في ملبورن، فيكتوريا. إنه ثاني أكبر بنك في أستراليا من حيث الأصول ورابع أكبر بنك من حيث القيمة السوقية.

Holvi

Holvi

holvi.com

حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare هي عبارة عن منصة للاستثمار في الأسهم الخاصة، مما يجعل الأموال من الدرجة الأولى متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات عند الحد الأدنى الأدنى.

Lendio

Lendio

lendio.com

تعد شركة Lendio (المعروفة سابقًا باسم Funding Universe) ومقرها يوتا، والتي تأسست في عام 2011 على يد Brock Blake وTrent Miskin، سوقًا مجانيًا للقروض عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

يوفر Fundbox وصولاً سريعًا وسهلاً إلى تمويل الأعمال، بما يصل إلى 150.000 دولار. تعرف على كيف يمكن لخيارات حد الائتمان والقروض لأجل أن تحقق النمو لشركتك.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch هي نوع جديد من شركات التأمين الرقمي التي تحمي الشركات الناشئة من الأخطاء والتقاضي والهجمات.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

شراء أسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع في أوروبا.

Clara

Clara

clarafinds.com

تساعدك Clara على تصور أي مجموعة بيانات بشكل تفاعلي حتى تتمكن من تنظيم البيانات المعقدة وفهمها والتعاون بشأنها.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline is Indias most advanced Mutual Fund Investment Platform, having all AMCs under one roof with a team of 50+ highly-qualified industry experts & fund analysts. It is an automated platform which understands every investors needs and offer them convenience to match their investing comfort wi...

Moula

Moula

moula.com.au

Moula is a better way to borrow money to grow your business. They use a combination of heads and hearts to identify good business and can approve and fund loans within 24 hours.

Minveo

Minveo

minveo.de

A platform for digital asset management. Technology- and quantitative-based. Powered by Machine Learning.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino is a marketplace for loans where private and professional investors can lend directly to creditworthy companies for the benefit of both parties. Using the loan marketplace saves time, money and hassle - both as a lender and a borrower.

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher is the simple, quick, and easy way to create and build a startup. Without the need for investors. Without the need for capital. How? Gusher helps Entrepreneurs create and launch startups using performance based equity. Everything from technology, media, and health to design, finance, and gami...

growney

growney

growney.de

The established Robo-Advice technology will be made available to banks, insurance companies and other financial service providers.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

With Flex Funding you can invest in loans for healthy Danish companies. They get money for their development and growth, you get an attractive return.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Applying cryptographic technology to traditionally fragmented and inefficient capital markets, the Finhaven Platform provides innovations benefitting both global issuers and investors in its marketplace.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise is Australia's Leading Equity Crowdfunding Platform. Its mission is to increase the accessibility of capital to private Aussie and Kiwi companies to help them succeed.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

We partner with residential solar installers nationwide to provide financing for solar and storage with streamlined technology and a team dedicated to helping you grow your business.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

We help banks and other lenders sell their debt portfolio efficiently and at the best market price through our online loan marketplace. We specialize in selling debt to collection agencies, debt buying companies, real estate buyers, medical debt buyers, auto loan portfolio buyers, hedge funds, famil...

Crowd2Fund

Crowd2Fund

crowd2fund.com

The Crowd2Fund Exchange allows investors to buy and sell their shares in businesses.

Companisto

Companisto

companisto.com

Companisto is a equity-based crowdfunding platform. Companisto is the investment platform for startups and growth companies.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

تعد خدمة إنجاز الشيكات المبسطة من Checkflo مصدرًا شاملاً لجميع احتياجات معالجة الشيكات والطباعة والبريد. يمكننا تقليل تكاليفك الإدارية وتحسين كفاءتك التشغيلية، كل ذلك بجهد أقل وأعمال ورقية أقل. يقدم Checkflo أدوات صديقة للمحاسبين لإدارة وتتبع وتحليل مدفوعات الشيكات وعمليات التسليم وغير ذلك الكثير من...

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

يجمع Anaxago المستثمرين الذين يبحثون عن طرق جديدة للاستثمار وفرص استثمارية فريدة في العقارات والشركات الناشئة. تساهم Anaxago في تطوير نموذج مالي يساعد الاقتصاد على منح الأفراد إمكانية الوصول المباشر إلى أعمال الغد. ومن خلال تخصيص جزء من مدخراتهم لتمويل الشركات الناشئة، يشارك المجتمع في تنمية الاقتصا...

Kriya

Kriya

kriya.co

احصل على تسهيلات سرية وكاملة لخصم فاتورة دفتر الأستاذ. إنها مناسبة تمامًا للشركات ذات احتياجات التدفق النقدي المنتظم، حيث أنها مضمونة مقابل جميع فواتيرك المستحقة.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

الشركة الرائدة في سوق بلدان الشمال الأوروبي في جمع التبرعات الرقمية التي تربط الشركات الأوروبية الطموحة بالمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

رأس المال العامل عند الطلب للشركات المتنامية. يوفر FundThrough للشركات إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال من الفواتير غير المدفوعة على منصة تمويل سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تتراوح تسهيلات التمويل من 500 دولار إلى أكثر من 2 مليون دولار، اعتمادًا على قوة مبيعات الشركة. أينما تكون الشركة في دورة نموها...

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova هو صندوق استثمار بديل خاضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصة، ويسمح لك بالاستثمار في أكثر من 12 فئة من الأصول البديلة الغريبة من خلال الاستثمار ببساطة في صندوق واحد. يخصص خبراء الاستثمار لدينا أموالك في أصول مثل النبيذ والفن والشركات الناشئة والعملات المشفرة والعقارات وغيرها. يمكنك اعتبا...

Kiva

Kiva

kiva.org

تتصور كيفا عالمًا شاملاً ماليًا حيث يتمتع جميع الأشخاص بالقدرة على تحسين حياتهم.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستح...

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

فرص الاستثمار عبر الإنترنت في أفضل الشركات الناشئة الجديدة، وزيادة الاستثمار التأسيسي والملائكي، مع أفضل موقع للتمويل الجماعي للأسهم الأوروبية Seedrs.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker هي شركة وساطة تأمين مصممة خصيصًا للطريقة التي تمارس بها أعمالك. يمكنك الحصول على سهولة التكنولوجيا إلى جانب الخدمة المتميزة من أفضل الوسطاء.

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