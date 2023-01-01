يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feeder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Feeder هو مدير الأخبار الذي يتتبع أي مصدر عبر الإنترنت تختاره ويجمعه في تجربة قراءة سهلة الاستيعاب.

الموقع الإلكتروني: feeder.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Feeder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.