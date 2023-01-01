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Fatherly

Fatherly

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الموقع الإلكتروني: fatherly.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fatherly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكّن الأبوي الرجال من تربية أطفال رائعين وعيش حياة أكثر إرضاءً للبالغين من خلال التقارير الأصلية ونصائح الأبوة والأمومة المتخصصة والرؤى التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في مرحلة مليئة بالتحديات ولكنها مجزية للغاية من الحياة.

الموقع الإلكتروني: fatherly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fatherly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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