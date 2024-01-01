بدائل - EZ360 Cloud
Contentful
contentful.com
ابدأ التشغيل بشكل أسرع باستخدام منصة محتوى حديثة. إنها الطريقة الأسهل والأسرع لإدارة المحتوى: دمج أدواتك. النشر عبر القنوات. قم بإلغاء حظر فريقك من خلال إطار عمل التطبيقات الرائد في الصناعة.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
ManageXR
managexr.com
ManageXR عبارة عن منصة لإدارة أجهزة المؤسسات مصممة لأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز. نظرًا لأن المزيد من المؤسسات تستخدم XR لتدريب الموظفين، ويستخدم الأطباء XR لعلاج المرضى، وتستخدم المدارس XR لتعليم الطلاب، تواجه المؤسسات عقبات كبيرة في توسيع عملياتها من المرحلة التجريبية المبكرة إلى الحلول ع...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Slip.Stream
slip.stream
أكبر مكتبة موسيقية بدون حقوق ملكية تحتوي على 70000 أغنية و65000 مؤثر صوتي تم تنظيمها حسب الحالة المزاجية والنوع والفنان ونوع المحتوى وأدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في العثور على المقاطع الصوتية المثالية للمحتوى الخاص بك بسرعة.
Viar360
viar360.com
Viar360 هي منصة التأليف والنشر الأكثر سهولة والتي تقلل الوقت والجهد والمعرفة المطلوبة لإنشاء تجارب تدريب وتعلم غامرة للغاية من مقاطع فيديو وصور بنطاق 360 درجة. يتيح لك Viar360 إنشاء سيناريوهات تعليمية غامرة يمكن للمتعلمين تجربتها في "وضع البانوراما" على أجهزتهم أو في "الواقع الافتراضي" باستخدام سماع...
Headjack
headjack.io
Headjack عبارة عن منصة لإنشاء التطبيقات وإدارة المحتوى لمنتجي مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة. مستوحى من Wordpress، يسمح Headjack للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء وإدارة تطبيقات الواقع الافتراضي المستقلة التي تعمل على جميع سماعات الواقع الافتراضي المتوفرة حاليًا، مع منح المطورين أيضًا القدرة على تعديل ك...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR عبارة عن منصة لإدارة أجهزة الواقع المعزز والواقع الافتراضي. أكثر من 2000 شركة في 90 دولة تستخدم بالفعل ArborXR لإدارة أساطيل الواقع الافتراضي والواقع المعزز الخاصة بها. باستخدام ArborXR، يمكنك إدارة أجهزتك ونشر المحتوى والتحديثات عن بُعد والتحكم في ما يمكن للمستخدمين رؤيته والقيام به في سماع...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.