بدائل - ExhibitDay
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Eventzilla
eventzilla.net
يتيح لك Eventzilla إعداد نماذج التسجيل المخصصة وإرسال دعوات عبر البريد الإلكتروني وإدارة عمليات الإلغاء في مكان واحد. يمكن للحاضرين في الحدث التسجيل عبر الإنترنت وإجراء عمليات دفع آمنة عبر الإنترنت.
HeySummit
heysummit.com
أنشئ أحداثًا ومؤتمرات ودورات افتراضية رائعة وغير ذلك الكثير للتفاعل مع جمهورك وتنمية مجتمعك من خلال التسويق القائم على الأحداث.
Joi
joi.events
هل تقضي ساعات في تحديث جداول البيانات والمستندات يدويًا عند التخطيط للأحداث؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأنت بحاجة إلى جوي. Joi هو برنامج تخطيط الأحداث الوحيد الذي يمكنه إزالة ألم جداول البيانات. تعني البنية الفريدة لـ Joi أنه يمكنك تنفيذ المهام في دقائق والتي قد تستغرق عادةً ساعات. قم ببناء برنامجك أو ج...
Eventeny
eventeny.com
لديك نظام إدارة الأحداث لذلك! قم بإدارة كل ما يتعلق بالأحداث الشخصية والمختلطة وعبر الإنترنت بسهولة، كل ذلك في مكان واحد مناسب!
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop عبارة عن منصة حقيقية لإدارة الأحداث والمشاركة في الموقع وافتراضية ومختلطة. يدعم PheedLoop كل شيء بدءًا من البث الأصلي، وقاعات العرض الافتراضية، وطباعة الشارات، والتسجيل، وبوابات المتحدثين/العارضين المتزامنة، وتطبيقات الهاتف المحمول الفورية، إلى تسجيل الوصول في الموقع، ومخططات الطوابق، والا...
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor هو برنامج إدارة الأحداث الرائد القائم على السحابة والذي يساعد العلامات التجارية على تبسيط جميع العمليات الأساسية لتخطيط الأحداث وتسويقها ومركزيتها. يتم استخدامنا من قبل شركات Fortune 500 والشركات الناشئة ذات النمو المرتفع كنظام لتتبع الأحداث على مستوى الشركة لإدارة الرعاية والمعارض التج...
Map D
mapdevents.com
أصبحت Map Dynamics الآن Map D - الحل الأسهل لبيع وإنتاج حدثك التالي. اجعل مبيعات الأكشاك أمرًا سهلاً وعبر لوجستيات الأحداث المعقدة من قائمة المهام الخاصة بك باستخدام Map D. جميع ميزات تخطيط الأحداث التي تحتاجها لإدارة وتنفيذ أي نوع من الأحداث في أسهل الحلول المتاحة.
Grip Events
grip.events
Grip عبارة عن منصة أحداث مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة للعلاقات التجارية. فهو يساعد منظمي الأحداث مثل SXSW وRX وClarion Events على إنشاء العلاقات بين المشاركين والحفاظ عليها وتتبعها عبر أحداث متعددة.
Agorify
agorify.com
يقف Agorify في طليعة إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الأحداث، مدفوعًا بإيماننا بأن حلول إدارة الأحداث عالية الجودة والفعالة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة. تعد منصتنا انعكاسًا لهذا الالتزام، حيث تقدم مجموعة من الميزات المصممة للمناسبات بجميع الأحجام والميزانيات: - حل أكشاك الخدمة الذاتية: قم...
Groupize
groupize.com
Groupize هو الحل المفضل لإدارة الاجتماعات الحديثة. من خلال منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة للمجموعات والاجتماعات والمناسبات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على توحيد السفر والإنفاق والامتثال مع تقديم تجربة مذهلة للمخططين والحضور. من خلال دعم الاجتماعات بجميع أحجامها، تعمل Groupize على مركزية التخطيط و...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
Event Staff
eventstaffapp.com
اكتشف بسرعة الأشخاص المتفرغين للعمل، وتواصل مع موظفيك عبر الرسائل النصية، وتتبع الوقت من خلال ساعات العمل، وتكامل مع خدمات كشوف المرتبات.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
Explara
explara.com
تساعد Explara رواد الأعمال المبدعين والشركات الصغيرة على تحقيق الدخل من الأحداث والبيع عبر الإنترنت والمجتمع والتمويل الجماعي.
Sessionize
sessionize.com
تعد Sessionize الطريقة الذكية لإجراء المكالمات الخاصة بالأوراق والجدول الزمني وإدارة المتحدثين.
QuickStaff
quickstaffpro.com
يعد Quickstaff Pro برنامج جدولة سهل الاستخدام ومصمم خصيصًا لمحترفي الأحداث في اقتصاد الحفلة. نظرًا لأنه يجب "دعوة" الموظفين و"قبولهم" لكل حفلة، فإن أدوات الجدولة العادية لا تعمل. يتيح لك برنامجنا إنشاء الأحداث ونقوم بدعوة موظفيك أثناء مراقبة ردودهم. يتيح لك Quickstaff Pro أيضًا إنشاء التحولات والأدو...
Event Smart
eventsmart.com
قم بتنظيم أحداث غير محدودة وقم ببيع تذاكر مدفوعة غير محدودة مجانًا في بلدك وبالعملة الخاصة بك على موقع ويب Event Smart الخاص بك.
Eventplanner
eventplanner.net
يجعل موقع eventsplanner.net من السهل على الجميع تنظيم الأحداث غير العادية. يحتوي برنامج الأحداث الخاص بنا على كل الأدوات التي تحتاجها للتخطيط لأحداث لا تُنسى - كل ذلك في مكان واحد مناسب! تتيح لك منصتنا اكتشاف أفضل الموردين والأماكن للفعاليات في العالم.
EventOnline
eventonline.be
EventOPS هو برنامج قائم على الويب مصمم لمديري الأحداث والبائعين والمصممين في الأحداث بجميع أحجامها.
Event Logic
eventlogic.se
في عالم رقمي متزايد، نحن نؤمن بأهمية تحدي وتغيير الطريقة التي يزود بها الأشخاص الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات ويخططون لها ويديرونها. نقوم بذلك من خلال التأكد من فهمنا لمخططي الأحداث والتحديات الأكثر صعوبة التي تواجه منظماتهم في الجهود المبذولة لإنشاء اجتماعات ناجحة بين الأشخاص. وقد أدى ذلك إلى إنش...
Reposite
reposite.io
Reposite هي أداة التخطيط الرائدة في الصناعة والتي تعمل على تعزيز اكتشاف الموردين وتبسيط التنسيق لمخططي المجموعة.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيم...