بدائل - Evocon

Wink Reports

winkreports.com

البرنامج الوحيد سهل الاستخدام لإنشاء التقارير الأكثر تعقيدًا، دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا في البيانات. احصل على تقارير مهمة تساعدك على رؤية ما هو داخل عملك. أنشئ تقارير (نعم، حتى تلك التقارير) من برامج الأعمال السحابية المفضلة لديك، وقم بإنشائها تلقائيًا وقتما تشاء. اتصل بتطبيقاتك السحابية المفضلة...