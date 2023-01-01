بدائل - Event Temple
Skedda
skedda.com
المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
Propared
propared.com
Propared – برنامج تخطيط الإنتاج لمنظمات الفنون والفعاليات
Releventful
app.releventful.com
Releventful provides event industry business owners an all-in-one tool kit designed to keep them organized and connected, while saving time and money,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo is based near Denver, Colorado, and was started in 2019 by Dean Evans, the founder of Dean Evans and Associates and creator of the EMS Scheduling Software system. Mazévo is a small and active team dedicated to providing the best software for scheduling rooms and events and the best customer s...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific is a one-stop venue management software for event venues based out of Southeast Asia. Hundreds of businesses have benefited from the advanced venue management software features such as CRM, Reporting & Statistics, Smart Schedulling, Venue Management, Email Marketing, Payment, and many mor...
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث الخاص ب...
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المق...
Brightly
brightlysoftware.com
يعد Event Manager™ من Brightly عبارة عن نظام أساسي لجدولة المرافق قائم على السحابة الكل في واحد يساعد الفرق على جدولة أحداث المؤسسة وتنظيمها والترويج لها، مما يضمن حصول الفرق على الأدوات المناسبة لمركزية العملية وأتمتتها من البداية إلى ينهي. في عالم تندر فيه أموال الميزانية ويمكن أن يكون لبرامج استر...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Weven
weven.co
نظام إدارة الأماكن الكل في واحد للتعاون السلس بين الأماكن والعملاء والبائعين.