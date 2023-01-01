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Etymonline

Etymonline

etymonline.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد قاموس علم أصول الكلمات عبر الإنترنت (etymonline) مصدرًا سريعًا على الإنترنت للحصول على حسابات سريعة وموثوقة حول أصل وتاريخ الكلمات والعبارات والتعابير الإنجليزية. إنه احترافي بدرجة كافية لتلبية المعايير الأكاديمية، ولكن يمكن الوصول إليه بدرجة كافية ليستخدمه أي شخص.

الموقع الإلكتروني: etymonline.com

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