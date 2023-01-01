يعد قاموس علم أصول الكلمات عبر الإنترنت (etymonline) مصدرًا سريعًا على الإنترنت للحصول على حسابات سريعة وموثوقة حول أصل وتاريخ الكلمات والعبارات والتعابير الإنجليزية. إنه احترافي بدرجة كافية لتلبية المعايير الأكاديمية، ولكن يمكن الوصول إليه بدرجة كافية ليستخدمه أي شخص.

الموقع الإلكتروني: etymonline.com

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