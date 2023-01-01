Escola Virtual

المدرسة الافتراضية هي منصة تعليمية رقمية، من مرحلة ما قبل المدرسة إلى السنة الثانية عشرة من التعليم، وهي الأكثر استخدامًا على المستوى الوطني من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية. اكتشف حلولنا واستشرنا للحصول على اقتراح شخصي.

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