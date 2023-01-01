WebCatalog
Escola Virtual

Escola Virtual

escolavirtual.pt

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Escola Virtual على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المدرسة الافتراضية هي منصة تعليمية رقمية، من مرحلة ما قبل المدرسة إلى السنة الثانية عشرة من التعليم، وهي الأكثر استخدامًا على المستوى الوطني من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمؤسسات التعليمية. اكتشف حلولنا واستشرنا للحصول على اقتراح شخصي.

الموقع الإلكتروني: escolavirtual.pt

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Escola Virtual. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Octadesk

Octadesk

octadesk.com

Portal Telemedicina

Portal Telemedicina

portaltelemedicina.com.br

Fortes Tecnologia

Fortes Tecnologia

fortestecnologia.com.br

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

BTG+ Business

BTG+ Business

btgmaisbusiness.com

Leads2b

Leads2b

leads2b.com

Landing Page Que Vende

Landing Page Que Vende

lpqv.com.br

Smiles

Smiles

smiles.com.br

Kultivi

Kultivi

kultivi.com

Estuda.com

Estuda.com

estuda.com

SAPO Jornais

SAPO Jornais

24.sapo.pt

SAPO Sabores

SAPO Sabores


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية