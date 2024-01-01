بدائل - Eredom
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit أبحاث الجمهور في متناول يدك. اكتشف بسرعة نقاط الضعف لدى عميلك، وما هي الحلول التي يحتاجها، وما الذي يتوق إلى الدفع مقابله.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
WANotifier
wanotifier.com
عملاؤك موجودون على الواتساب. يمكنك الوصول إليهم من خلال رسائل WhatsApp المجمعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية مع زيادة بنسبة 0% على رسوم واجهة برمجة التطبيقات الرسمية!
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
eKyte
ekyte.com
تقوم eKyte بتوجيه فرق التسويق الرقمي لتخطيط وإنتاج الحملات عبر الإنترنت وتحليل النتائج وتحسينها. الذكاء الاصطناعي يقوم بالباقي.
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
Chainfuel
chainfuel.com
باستخدام برنامج Telegram Bot وتطبيق الويب القوي من Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.
Carts Guru
carts.guru
قم بمطاردة كل عميل محتمل، وتحويل كل عملية بيع، وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة باستخدام برنامج أتمتة تسويق متقدم مصمم خصيصًا للتجار الإلكترونيين. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء حملات تسويقية من الدرجة الأولى وتخصيصها لمراحل الوعي والتفكير والرعاية اللاحقة في رحلة العميل، ثم انقر...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...
LaunchList
getlaunchlist.com
أنشئ قائمة انتظار سريعة الانتشار للمستخدمين الأوائل. يمكنك توفير وقت الإطلاق والحصول على المزيد من الاشتراكات لمنتجك في المرحلة المبكرة من خلال قوائم الانتظار الفيروسية التي يتم إطلاقها مسبقًا
Socialbuzz
sociabuzz.com
اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون...
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
يمكّن ThoughtLeaders العلامات التجارية من الاستفادة من المحتوى غير الآلي الذي يحمل العلامة التجارية على نطاق واسع بكل بساطة ودقة. ThoughtLeaders هي شركة إعلامية تركز على المحتوى المحلي المدعوم.
redirection.io
redirection.io
redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات ...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers هي أداة البريد المباشر لوكلاء العقارات. قم بتصميم البطاقات البريدية واستهدافها وإرسالها على الفور دون مغادرة مكتبك. قائمة العناوين المجانية.
Promoly
promo.ly
يرسل Promoly الموسيقى مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلمين. تتبع وقت فتحها وتشغيلها وتنزيلها وترك تعليقات على الحملات الترويجية. ثم شاهد النتائج في الوقت الحقيقي.
Postal Methods
postalmethods.com
Postal Methods هو مزود للطباعة والبريد عبر الإنترنت. في الأعمال التجارية الحديثة اليوم، ليس هناك وقت لإضاعة الوقت في حشو الأظرف وشراء الطوابع والقيادة إلى مكتب البريد. تعمل الطرق البريدية على التخلص من صداع عملية الطباعة التقليدية للأعمال، لذا يمكنك استخدام هذا الوقت والمال لتنمية أعمالك.
MonkeyPesa
monkeypesa.com
MonkeyPesa هو برنامج الكل في واحد للمبيعات والتسويق والدعم. فهو يوفر مجموعة من الأدوات المستخدمة للمساعدة في زيادة مبيعاتك والاحتفاظ بالعملاء لفترة أطول
MarketDial
marketdial.com
MarketDial هي الشركة الرائدة في اختبار A/B دون اتصال بالإنترنت لتجارة التجزئة التقليدية. تستخدم الشركات برنامج MarketDial لتصميم وتحليل أي تجربة داخل المتجر. تسمح اختبارات MarketDial المخصصة لأي محترف بيع بالتجزئة بالإجابة على الأسئلة المهمة حول أعماله. مثل: ما مدى جودة أداء هذا المنتج الجديد في موق...
Link Looper
linklooper.com
أصبحت إدارة الارتباط بسيطة. يساعدك Link Looper على إدارة الروابط التسويقية وتتبع أدائها. مثالي لفريق التسويق بأكمله، بدءًا من مديري وسائل التواصل الاجتماعي وحتى Ad Ops.
LeadrPro
leadrpro.com
احصل على أموال مقابل تقييم أحدث البرامج لعملك. انضم كبائع وتواصل مع أكثر من 50 ألف عميل محتمل من المؤسسات. أو كمشتري، واحصل على أموال مقابل تقييم البرنامج.
Klazify
klazify.com
Klazify هو مصدر بيانات مجال الكل في واحد لواجهة برمجة تطبيقات تصنيف المحتوى. احصل على شعارات موقع الويب وبيانات الشركة والتصنيفات وغير ذلك الكثير من عنوان URL أو البريد الإلكتروني.
Intract
intract.io
Intract عبارة عن مجموعة Web3 Analytics لتنمية مشاريع ومجتمعات Web3. يقدم Intract برنامج Web3 Marketing المستند إلى السحابة والذي يمكّن المشاريع والمجتمعات من اكتساب الأعضاء من خلال رؤى تسويقية مدعومة بالبيانات. تتضمن منصتنا الوصول إلى المجتمع، والخدمات، ومنتجات إدارة التسويق التي تبدأ مجانًا وتتوسع ...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink هي خدمة تطوير مواقع مصغّرة لـ Instagram. سيسمح لك بإضافة كافة وسائل التواصل معك في صفحة واحدة. يمكنك إضافة هذا الرابط إلى سيرتك الذاتية على Instagram. الآن سيتمكن جمهورك من الاتصال بك بسرعة عبر برامج المراسلة والشبكات الاجتماعية وكذلك الحصول على معلومات إضافية مباشرة من Instagram. لدى Hipol...
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo هي أداة لإنشاء محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء محتوى تابع عالي الجودة. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء مراجعات جذابة للمنتجات، وتقارير موجزة جذابة، ومنشورات مدونة مفيدة تتكامل بسلاسة مع جهود التسويق التابعة لك. ما يميز Gizzmo عن غيره هو قدرته على أتمتة عملية تحسين...
Givetastic
givetastic.com
GettHit.com
getthit.com
قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...
Ermes
ermes.ai
ERMES عبارة عن منصة متكاملة للبيانات والوسائط. هدفها هو استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل الإعلان بسيطًا ودقيقًا ومربحًا لجميع الشركات، الكبيرة والصغيرة. تتضمن منصة ERMES ما يلي: - أكثر من 295 مليون ملف تعريف محدد للمستهلكين (240 مليونًا في الولايات المتحدة/55 مليونًا في فرنسا)، مع أكثر من 380...
Echo AI
echoai.com
تعمل تقنية Echo AI (المعروفة سابقًا باسم Pathlight) على تحويل كيفية تفاعل المؤسسات مع عملائها من خلال نظامها الأساسي لذكاء المحادثة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، يقوم Echo AI بمعالجة الملايين من تفاعلات العملاء بشكل مستقل، مما يمكّن الشركات من التصرف بناءً على المعلومات وا...
Dizply
dizply.com
Dizply هو تطبيق يعمل على تبسيط عملية إدارة وإنتاج أشكال الإعلانات لوكالات الإعلان ودور الإعلام والمستقلين. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء حملات تحتوي على جميع التنسيقات اللازمة للحملة عبر الإنترنت - لافتات HTML5، ولافتات ثابتة (jpg، png، gif، وما إلى ذلك)، والنشرات الإخبارية بتنسيق HTML والعديد من التنس...
Distil.ai
distil.ai
Distil هي أداة تسويقية رائدة تفهم بياناتك وتمكنك من التحدث إلى جمهورك بالكامل كأفراد. عندما تقوم بتصفية تسويقك، فإنك تتغلب على الضوضاء وتفهم جوهر ما يبحث عنه عملاؤك والمحتملون، والقنوات التي يفضلونها والأوقات التي يكونون فيها أكثر استجابة. ليست هناك حاجة للتعامل مع التعلم الآلي أو تحليلات البيانات ا...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero هي أداة لأتمتة التسويق SaaS تساعد وكالات التسويق / المسوقين الرقميين على الوصول الفوري إلى الحسابات والصفحات الإعلانية لعملائهم على Facebook وGoogle وTikTok وLinkedIn والمزيد من خلال رابط قابل للمشاركة في دقيقتين
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar هو نظام لتتبع العملاء داخل المتجر يتضمن تتبع الفيديو والكاميرا وجمع البيانات وتكاملها.
DGTLsuite
dgtlsuite.com
DGTLsuite عبارة عن منصة SaaS B2B تساعد الشركات من جميع الأحجام على تقليل تكلفة وتعقيد المشاركة الرقمية مع تحقيق مكاسب كبيرة في رضا العملاء والاحتفاظ بهم والربحية.
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR هو حل SaaS مبتكر للخدمة الذاتية بين الشركات، مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء رمز QR قابل للتخصيص وثابت وديناميكي مع إمكانات التتبع. يعالج حلنا الحاجة المتزايدة للتكامل الرقمي السلس في عمليات التسويق والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية.
CompeteShark
competeshark.com
CompeteShark هو حل استخباراتي تنافسي لمراقبة وتتبع وتحليل الجهود التسويقية للمنافسين في الوقت الفعلي.
Clickvoyant
clickvoyant.com
ومع وجود فجوة حالية تبلغ 200 مليار دولار في المواهب التحليلية، فمن الصعب ملء هذه الأدوار. Clickvoyant هو Canva لتحليلات التسويق. فهو يسمح لأي شخص بإنشاء عرض تقديمي ذو دلالة إحصائية فقط عن طريق ربط بياناته التسويقية الأولية. مع Clickvoyant، يمكن لأي شخص أن يصبح عالم بيانات
Clevertone
clevertone.com
Clevertone هو مساعد شخصي عند الطلب لتشغيل مهامك اليومية. التي تساعد الأفراد والعائلات المشغولة على استعادة وقتهم وإدارة مهامهم اليومية. من خلال نهج شخصي وإمكانية الوصول إلى شبكة من المحترفين المحليين، توفر Clevertone حلولاً مخصصة لتلبية احتياجاتك الفريدة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في المهمات أو جدول...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية...
BusynessProfile
busynessprofile.com
Busynessprofile.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لإضافة أعمالهم والوصول إلى الجمهور المناسب.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat هو حل لأتمتة تسويق Whatsapp للتجارة الإلكترونية مبني على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية. توفر المنصة أيضًا منصة CRM وخدمة العملاء على WhatsApp لتحسين إدارة المبيعات ودعم العملاء عبر Whatsapp. ميزات BusinessChat الرئيسية: - حملات Whatsapp المجمعة - أتمتة عربة التسوق المهجورة عبر Wh...
Botowski AI
botowski.com
Botowski هو منشئ محتوى يعمل بالذكاء الاصطناعي يعتمد على أحدث تقنيات GPT-3. تم إنشاؤه بهدف إنشاء محتوى للشركات والمؤسسات والأشخاص الذين ليسوا كتابًا محترفين. فهو يقدم مجموعة متنوعة من أدوات إنشاء المحتوى التلقائي، بدءًا من الشعارات الجذابة لأغراض العلامة التجارية وحتى قوالب البريد الإلكتروني أو محتوى...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro عبارة عن منصة راديو إنترنت قوية تتميز بنظام أتمتة ذكي وإدارة DJ وانتقالات سلسة بين البث الصوتي المباشر والمحتوى المجدول، مما يساعدك على البقاء على الهواء سواء كنت عرضًا فرديًا أو وسائط أكبر مَنفَذ. لم يكن إنشاء محطة الراديو الخاصة بك وإدارتها والترويج لها أسهل من أي وقت مضى.
AgencyApps
agencyapps.com
يسهّل منشئ المنشورات الاجتماعية المعتمد على الذكاء الاصطناعي إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عالية الجودة وجذابة لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter. ما عليك سوى إدخال المجال الخاص بك، وعبارة عن المحتوى الخاص بك، ومهنتك، ووصف الصورة، وسيقوم برنامجنا بإنشاء محتوى فريد وأصلي وحصري لمنش...
Xoopah
xoopah.com
Xoopah عبارة عن منصة لنمو الأعمال الصغيرة مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق النجاح من خلال توفير الأدوات والموارد الأساسية لتنمية أعمالها. بفضل ميزات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني وإدارة المراجعات وجمع المدفوعات والمزيد، تعمل Xoopah على تبسيط العمليات اليومية وتبسيط استراتيجيات النمو. إنه ...
Wysistat
wysistat.net
حل قياس الجمهور لموقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وصفحات AMP. حل WebAnalytics معفى من موافقة CNIL ومعتمد من ACPM لنشر حركة المرور الخاصة بك.
Wriber
wriber.com
Wriber هو برنامج لإنشاء المحتوى يمكّن المستخدمين من كتابة محتوى ذي معنى باستخدام الذكاء الاصطناعي.