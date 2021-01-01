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بدائل - Engagespot

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Brevo

Brevo

brevo.com

يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.

Emma

Emma

myemma.com

من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

يقوم Postmark بتسليم البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات إلى العملاء في الوقت المحدد وفي كل مرة.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.

Courier

Courier

courier.com

البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

Customer.io

Customer.io

customer.io

قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.

Braze

Braze

braze.com

تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...

Sender

Sender

sender.net

قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.

User.com

User.com

user.com

User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.

GoZen

GoZen

gozen.io

ضاعف مبيعاتك وإيراداتك 10 أضعاف باستخدام منصة النمو العضوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتنمية أعمالك بشكل عضوي بدون إعلانات من خلال إنشاء محتوى صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين، وبناء الجمهور، وأتمتة المشاركة والمبيعات.

Contlo

Contlo

contlo.com

قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.

Iterable

Iterable

iterable.com

تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

أوه

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO هو الحل الموثوق والقابل للتطوير لتسليم البريد الإلكتروني. إن الخوادم العالمية وواجهة برمجة التطبيقات القوية والتقارير القوية تميزنا. جرب خطتنا المجانية!

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

com.jangoMail. نشر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسة. البريد الإلكتروني الخاص بك طريقك. الدعم المباشر. التقارير في الوقت الحقيقي. 888-465-2646.

UserWise

UserWise

userwise.io

أدوات Liveops سهلة الاستخدام تبهر لاعبيك. قم بتقسيم اللاعبين وجدولة الحملات وعرض النتائج في مكان واحد.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

يساعد Sendwithus الفرق الصغيرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات خارج كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى سير عمل مبسط ورسائل بريد إلكتروني خاصة بالعلامة التجارية دائمًا.

Maropost

Maropost

maropost.com

التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!

Airship

Airship

airship.com

قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.

Primailer

Primailer

primailer.com

نتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذن PRIMAILER موجود من أجلك حيث يمكن للمرء إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحملات بريدية جماعية قائمة على النتائج. أنشئ رسائل بريد إلكتروني جماعية بخطوات سهلة وحقق المزيد من المبيعات مع أفضل مزود خدمة بريد إلكتروني جماعي. * إمكا...

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.

Truepush

Truepush

truepush.com

أرسل إشعارات دفع مجانية غير محدودة واستثمر من إعلانات الدفع باستخدام أداة Truepush. أضف قناة إيرادات إضافية إلى موقع الويب الخاص بك من خلال إعلانات الدفع الخاصة بنا. وفر ما يصل إلى 1200 دولار شهريًا عند إشراك المستخدمين باستخدام أداة Truepush.

ngrow

ngrow

ngrow.ai

تعزيز معدل الاحتفاظ بالبيانات باستخدام إشعارات الذكاء الاصطناعي. النظام الأساسي الوحيد لذكاء الإشعارات الذي لا يحتوي على SDK.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.

Knock

Knock

knock.app

البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.

Act-On

Act-On

act-on.com

منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.

Upsight

Upsight

upsight.ai

يعمل Upsight على توحيد تحليلات القنوات الشاملة وأدوات التسويق المتكاملة وتحسين الإعلانات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد وتعزيز الأداء عبر محفظتك.

Unifonic

Unifonic

unifonic.com

Unifonic عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تمكن المؤسسات من إسعاد العملاء بتجارب رائعة متعددة القنوات. فهو يعمل على تبسيط المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العميل من خلال توحيد قنوات الاتصال وتطبيقات المراسلة وروبوتات الدردشة. تعمل حلول Unifonic على دمج قنوات الاتصال بالعملاء، بما في ذلك الرسائل النص...

Push Monkey

Push Monkey

getpushmonkey.com

إشعارات الدفع الأصلية للهاتف المحمول وسطح المكتب لمتصفح Chrome وSafari وFirefox. أسهل طريقة لإخطار القراء الأوفياء بالمحتوى الجديد

Pushify.com

Pushify.com

pushify.com

يوفر Pushify لوحة تحكم يمكنك من خلالها استهداف المستخدمين عبر حدود مختلفة وفقًا لمناطقهم الزمنية. ومن ثم، استهدف المستخدمين من مناطق جغرافية مختلفة في الوقت الذي يكونون فيه أكثر نشاطًا.

Ocamba

Ocamba

ocamba.com

المجموعة الكاملة من تطبيقات إدارة المؤسسات لعرض الإعلانات ورسائل الدفع

NotificationAPI

NotificationAPI

notificationapi.com

NotificationAPI هي الطريقة الأسرع لتنفيذ الإشعارات (البريد الإلكتروني، داخل التطبيق، وما إلى ذلك) في منتجك. يأتي مزودًا بجميع عمليات التكامل الضرورية تحت الغطاء ومحررات الإشعارات المرئية ومجموعات SDK التي تتيح لك إنشاء إشعارات جديدة ودمجها في منتجك في دقائق.

Nashpush

Nashpush

nashpush.com

Nashpush عبارة عن نظام أساسي قوي وسهل الاستخدام لإرسال الإشعارات الفورية يمكّن الشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى جمهورها وإشراكه والاحتفاظ به من خلال إشعارات الدفع المخصصة المرسلة في الوقت المناسب. تم تصميم Nashpush، المدعوم ببنية متفوقة، للتوسع في أعمالك وبناء اتصالات قوية مع العملاء من خل...

MonRays

MonRays

monetizationrays.com

MonRays هو حل مشاركة العملاء ذاتي الخدمة الرائد في السوق لمنصة SaaS لإشعارات الدفع مع تكامل بسيط ومريح للكود. لماذا يحب العملاء العمل معنا؟ 🔷PUSH 🔷... عرض المزيد INED 🔷PWA (تطبيقات الويب التقدمية) 🔷عرض غير نشط 🔷POP-UP 🔷IN-PAGE 🔷المجموعة المستهدفة 🔷الهدف: الموقع الجغرافي/ الجهاز/نظام التشغيل/...

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