بدائل - Endear
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
OneSignal
onesignal.com
الشركة الرائدة عالميًا في مجال إشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول، ودفع الويب، والمراسلة داخل التطبيق. موثوق به من قبل 800 ألف شركة لإرسال 5 مليار إشعار دفع يوميًا.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Appsflyer
appsflyer.com
قم بتحليل وقياس حملاتك التسويقية عبر الهاتف المحمول، واكتسب رؤى قيمة حول رحلات عملائك، واتخذ قرارات مؤثرة باستخدام AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
أبميتريكا | تحليلات التطبيقات والتسويق في منصة واحدة
Branch
branch.io
العلامات التجارية الرقمية تنمو في الفرع. قم بتنمية أعمالك باستخدام حلول على مستوى المؤسسات مصممة لزيادة مشاركة المستخدم الشاملة وتوفير قياس شامل لفعالية التسويق عبر جميع الأجهزة والقنوات والأنظمة الأساسية.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Braze
braze.com
تعزيز تجارب العملاء ذات الصلة والشخصية في الوقت الفعلي.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia هو مزود برامج تسويق ومراسلة متعدد القنوات عبر الإنترنت، ويقدم التسويق عبر الهاتف المحمول والتسويق عبر البريد الإلكتروني والبث الصوتي والمراسلة الفورية وأدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركات والمنظمات غير الربحية وأنواع مختلفة من منظمات العضوية. وقد احتلت Trumpia المرتبة 46 في شرك...
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Attentive
attentivemobile.com
منصة مبتكرة لتنمية مشتركي الهاتف المحمول وتوصيل الرسائل ذات الصلة.
Iterable
iterable.com
تواصل مع عملائك وكأنك تعرفهم بالفعل. Iterable عبارة عن نظام أساسي للتسويق عبر القنوات يعمل على تعزيز تجارب العملاء الموحدة وتمكينك من إنشاء كل تفاعل وتحسينه وقياسه عبر رحلة العميل بأكملها.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Appcues
appcues.com
إن تأهيل المستخدم هو مجرد البداية. تعمل Appcues على تمكين الفرق التي يقودها المنتج من قياس اعتماد المنتج وتحسينه - بدون مطور. قم بإنشاء حساب مجاني للبدء.
Mobiz
app.mobiz.co
قم بتعزيز تسويق الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال صفحات مقصودة ديناميكية وعالية التحويل يتم إرسالها مباشرة إلى أيدي عملائك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Airship
airship.com
قم بتوصيل رسائل ذات معنى في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل باستخدام منصة Customer Engagement Platform المصممة للعلامات التجارية للمؤسسات. يتعلم أكثر.
TextUs
textus.com
TextUs هي المنصة الرائدة لمشاركة المستهلكين للقائمين بالتوظيف والبائعين والتي تعمل على تحفيز إنشاء خطوط الأنابيب وتحسين معدلات التحويل. يحب المستخدمون TextUs لأنه يسمح لهم بالتواصل بشكل أكثر فعالية مع المرشحين والمحتملين والعملاء. قم بزيادة إنتاجية الوظيفة إلى الحد الأقصى من خلال الحصول على المزيد م...
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجم...
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. ت...
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة ...
Patch Customer Retention
patchretention.com
أطلق العنان للقوة الحقيقية لتسويق الاحتفاظ باستخدام أول منصة في العالم مؤتمتة بالكامل وقابلة للتخصيص باستخدام تجزئة RFM. مع أكثر من عقد من الخبرة، طورت Patch منصة متطورة للاحتفاظ بالعملاء تساعد العلامات التجارية Shopify على زيادة القيمة الدائمة لعملائها والاحتفاظ بمزيد من العملاء، كل ذلك في مكان واح...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Airbridge
airbridge.io
منصة إسناد عالمية للويب والتطبيق لقياس فعالية التسويق الحقيقية عبر الأجهزة والهويات والأنظمة الأساسية.
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Leanplum
leanplum.com
قم بزيادة مشاركة العملاء إلى أقصى حد من خلال بناء علاقات دائمة وقيمة من خلال المراسلة المحسنة متعددة القنوات وتنسيق الحملات.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss is the first AMN (automated mobile nurturing) tool for multifamily. Powerful integrations with the most widely used multifamily CRM’s and property management software enable their clients to nurture their leads with customized and personalized landing pages. Nurture Boss clients see 3x ...
Notifyre
notifyre.com
Elevate your business communications with Notifyre's secure SMS and fax solutions. Streamline SMS and faxing processes online, via email, app, or effortlessly integrate through our developer-friendly SMS and fax API. We're ISO 27001 certified and fully HIPAA compliant, providing the utmost security ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie is the most powerful mobile app creator for iPhone, Android, iPad and Mobile Web. Build, host, and create apps in minutes.
Coupontools
coupontools.com
With mobile coupon software you can create and spread redeemable, trackable and validatable mobile coupons and deals.
Bryj
bryj.ai
Through an AI-powered SaaS platform, Bryj delivers incredible, end-to-end mobile app experiences faster, on budget, and with fewer tech resources. The Bryj platform powers apps with a single source solution that seamlessly connects enterprise systems, provides intelligent analytics and Al, supports ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet is a Direct Marketing Automation platform for direct mail marketers, agencies and printers. Boingnet marketers develop powerful multi-channel with Personalized URLs (pURLs) that track response, personalize web and email channels and integrate with marketing automation and CRM platforms. Our...
Atomic.io
atomic.io
Deliver the next generation of customer experience, right inside your app. Atomic.io is your in-app customer engagement tool, allowing you to quickly send hyper-personalised, actionable messages to your customers inside your most secure channel – your app. With a 94% read rate and 14x higher convers...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai is an AI-powered One-Stop-Shop User Acquisition platform for advertisers to access premium placements across the globe. We are here to help you achieve your performance goals by reaching out to the right users at the right moment through different campaign types. There are 4 campaign type...
Appnext
appnext.com
Appnext is the largest independent app discovery platform, offering the only recommendation engine on the market, encompassing both in-app and on-device discovery. Appnext discovery platform powers 6.5B daily app recommendations via 20+ interactions along users’ daily mobile journey. Through its dir...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee is a leading provider of email & SMS communications technology. We offer a robust platform, providing organizations with an easy and intuitive toolset as a means of online communication... Show More and engagement with clients, contacts, and supporters. Our specialties include email newslett...
Reteno
reteno.com
Reteno is a user engagement platform for app-first businesses. Reteno’s features help reduce customer churn and get the most out of your marketing communications. Reteno makes it easy to manage campaigns via Mobile and Web Push, In-App, App Inbox, Email, SMS, and instant messengers. The platform all...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen is the contactless digital enablement layer for the internet. Openscreen enables the creation of interactive, QR Code based applications via extensive APIs, SDKs, and solutions across Supply Chain, Commerce and Customer Engagement. Openscreen allows enterprises to meet, interact and trans...
Notificare
notificare.com
Notificare is a leading powerful Customer Engagement Platform that helps brands to (re)engage their audience, shed light on customer behavior, and increase conversions. One single tool, with channels App Push, Web Push, Email, SMS, and Mobile Wallet, to deliver the most engaging messages and interac...
Appgain.io
appgain.io
Appgain is a Full-stack Web & Mobile Marketing Platform, Helping Mobile and web apps to get more users and improve engagement in one single platform. 200 Billion Dollars Spent by 2020, just to get you to download apps, And 75% of them, never open the app! Appgain.io is focused on re-engaging with th...
Apester
apester.com
Supercharge your marketing and funnel with interactive content experiences that generate more leads, engage and convert users, and boost retention.
Sakari
sakari.io
Sakari is a bulk text messaging service for sending announcements, reminders, alerts, confirmations and marketing campaigns.
Mobivity
mobivity.com
Mobivity helps restaurants and other brick and mortar retail brands manage customer connections in a digital world to increase how often they visit and how much they spend. At the core we are a Customer Engagement Platform for restaurants and retailers, helping them reach their customers directly th...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual is a location data company that helps marketers and their organizations use location to better understand, reach and engage consumers. Location data is key to driving smarter business decisions for marketers and brands. Our world is now mobile, computing is everywhere, and the power of locat...
Cordial
cordial.com
تعد Cordial منصة تسويق حقيقية تعمل على تمكين العلامات التجارية من أتمتة استراتيجياتها التسويقية بالكامل وتغيير طريقة عملها. تم تصميم Cordial باتباع نهج يركز على العملاء، ويجمع بين مرونة البيانات المتقدمة والأتمتة التكيفية المتطورة والذكاء الاصطناعي المتطور لوضع استراتيجيات تسويقية جديدة واختبارها وت...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. هي شركة تقدم حلول البيانات في الوقت الفعلي وتقدم حلول القياس والإسناد الرائدة متعددة القنوات للمسوقين الذين يعتمدون على البيانات. يعمل نظام تشغيل Marketers™ (m/OS) من Kochava على تمكين المعلنين والناشرين من خلال نظام أساسي يدمج ويدير هوية العميل وضوابط القياس والبيانات بسلاسة. على عكس م...
Pyze
pyze.com
تعالج Pyze Growth Intelligence الحاجة التجارية المتزايدة الأهمية لإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم عبر منصات مختلفة. تقوم Pyze بتطوير ملفات تعريف شاملة للمستخدمين من خلال تجميع سلوك المستخدم عبر الأنظمة الأساسية وتمكين حملات المشاركة والتخصيص المستهدفة في الوقت الفعلي لضمان تجارب فردية لجميع المستخدمي...
OutboundEngine
outboundengine.com
يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعم...
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate هو أحد حلول تسويق الموقع الذي يمكّن المسوقين من إشراك المستخدمين بناءً على موقعهم الدقيق.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل...