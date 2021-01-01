بدائل - Emma
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Sideline
sideline.com
قم بالوصول إلى رقم هاتف Sideline الخاص بك من أي جهاز للمراسلة عبر الإنترنت. باستخدام خدمة المراسلة عبر الويب، يمكنك البقاء على اتصال من خلال الرسائل النصية القصيرة من خلال سطح المكتب الخاص بك.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Zoho Campaigns
zoho.com
برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يحفز المبيعات. قم بإنشاء وإرسال وتتبع حملات البريد الإلكتروني التي تساعدك على بناء قاعدة عملاء قوية. بدءًا من قوالب البريد الإلكتروني الرائعة ومرورًا بالمحرر سهل الاستخدام وأدوات التشغيل الآلي والتحليلات في الوقت الفعلي، توفر Zoho Campaigns كل ذلك.
Textline
textline.com
Textline هو تطبيق رسائل نصية للأعمال يتيح لك إرسال رسائل نصية للعملاء من جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الرسائل القصيرة هي قناة الاتصال الأكثر ملاءمة لفريقك.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
AfterShip
aftership.com
AfterShip هي شركة ناشئة في هونغ كونغ تقدم تتبع الشحنات من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة). تم تأسيسها بعد فوزها في Startup Weekend Hong Kong 2011 وGlobal Startup Battle 2011. تلقت AfterShip استثمارًا بقيمة مليون دولار من السلسلة A من IDG Capital Partners (IDG-Accel) في مايو 2014.
EZ Texting
eztexting.com
توفر EZ Texting خدمات رسائل نصية جماعية سهلة الاستخدام وذاتية الخدمة لآلاف الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا. نحن متخصصون في مساعدة الشركات المحلية على النمو والاحتفاظ بإيراداتها من خلال التواصل والمشاركة الاستباقية. حلول الرسائل النصية لدينا، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والرسائل المصورة ...
Text-Em-All
text-em-all.com
يقوم Text-Em-All (المعروف سابقًا باسم Call-Em-All) بتوصيل الرسائل المهمة بسرعة من خلال خدمات المراسلة النصية الجماعية وخدمات الاتصال الآلية الخاصة بنا. جربه مجانا اليوم.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Heymarket
heymarket.com
تعمل الرسائل النصية للأعمال من خلال Heymarket على تمكين الفرق من بناء اتصالات مخصصة. جرب الرسائل القصيرة للأعمال اليوم.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
SimpleTexting
simpletexting.com
خدمة الرسائل النصية الشاملة والوحيدة. نحن نجعل من السهل والسريع وبأسعار معقولة إرسال حملات تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة أو المشاركة في محادثات فردية مع العملاء.
TextMagic
textmagic.com
برنامج تسويق الرسائل النصية للشركات. قم بتحويل تجارب العملاء من خلال برنامجنا التسويقي عبر الرسائل النصية سهل الاستخدام. أرسل الإشعارات والتنبيهات والتذكيرات والتأكيدات وحملات التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة في أي وقت وفي أي مكان.
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Flodesk
flodesk.com
يستخدم المبتدئين والخبراء Flodesk لتنمية أعمالهم. صمم رسائل البريد الإلكتروني والنماذج التي تبدو رائعة على أي جهاز. جربها مجانا.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude عبارة عن منصة لتحليل المنتجات تساعد الشركات على تتبع الزائرين بمساعدة التحليلات التعاونية. يستخدم النظام الأساسي التقارير السلوكية لفهم تفاعلات المستخدمين مع المنتجات ويوفر رؤى لتسريع العمل على أساس الوقت الفعلي.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Builder.io
builder.io
قم بالبناء بصريًا على مجموعتك التقنية. قم بالسحب والإفلات لإنشاء الصفحات والأقسام داخل إطار العمل الخاص بك، باستخدام المكونات الخاصة بك.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Salesmsg
salesmessage.com
يعمل برنامج الرسائل النصية التجارية ثنائي الاتجاه على تسهيل إرسال واستقبال الرسائل النصية عبر الإنترنت. قم بالتسجيل للحصول على النسخة التجريبية لمدة 14 يومًا.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
Beefree
beefree.io
قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني وصفحات مقصودة جميلة بسرعة. BEE هو أفضل محرر سحب وإفلات لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة المستجيبة للجوال.
Stripo
stripo.email
Stripo هي منصة لتصميم البريد الإلكتروني. نحن نساعدك على إنشاء رسائل بريد إلكتروني عالية الجودة مهما كانت درجة تعقيدها، بما في ذلك الرسائل التي تحتوي على AMP والوقت الفعلي والمحتوى التفاعلي، وبسرعة مضاعفة. أدوات مضمنة لإنتاج بريد إلكتروني مريح، والتكامل مع أكثر من 60 ESPs.
Dorik
dorik.com
أنشئ مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية! أداة إنشاء مواقع ويب nocode مرنة وسهلة الاستخدام تحتوي على أكثر من 130 مكونًا لواجهة المستخدم وقوالب جميلة. توفير الوقت والمال لبناء موقع الويب الخاص بك المقبل.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Textdrip
textdrip.com
ابدأ مع Textdrip اليوم! استكشف ميزاتنا واكتشف لماذا نحن أفضل خدمة تسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لتلبية احتياجاتك.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Burst SMS
burstsms.com
خدمات الرسائل القصيرة عبر الإنترنت سريعة وسهلة. قم بتنمية أعمالك في الدقائق الخمس القادمة باستخدام رسائل A2P الاحترافية.
Taplink
taplink.at
يساعدك Taplink على إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل لعملك على Instagram في 10 دقائق. استخدم العديد من الميزات التسويقية لزيادة مبيعاتك
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Mailgun
mailgun.com
واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
Mailjet
mailjet.com
قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.